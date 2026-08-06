Mimar Sinan Katlı Otoparkı'nda Temel Beton Dökümü Başladı

Mimar Sinan Katlı Otoparkı'nda Temel Beton Dökümü Başladı
ISPARTA
G.Tarihi: 03.08.2026 03:04
88796 Okunma
0

Isparta'da Merkez Trafiğine Kalıcı Çözüm: Mimar Sinan Katlı Otoparkı’nda Temel Beton Dökümü Başladı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in şehir içi ulaşımı ve park sorununu rahatlatmaya yönelik projeleri kapsamında başlatılan Mimar Sinan Katlı Otoparkı inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Hafriyat sürecinin tamamlandığı alanda, temel beton dökümüne geçildi.
Isparta Belediyesi, kent merkezindeki araç yoğunluğunu azaltmak ve park yeri arayışından kaynaklanan trafik sıkışıklığına kalıcı çözümler üretmek amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Göreve geldiği günden bu yana kentin öncelikli ihtiyaçlarını yakından takip eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla hazırlanan Mimar Sinan Katlı Otoparkı projesinde sahadaki uygulamalar ivme kazandı.

İki Farklı Noktadan Temel Beton Dökülüyor

Eski Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) binasının arka kısmında yer alan açık otopark alanında inşa edilen projede, zemin kazı ve hafriyat aşamaları başarıyla tamamlandı. Ekipler, projenin yükselmesi için kritik aşama olan temel beton dökümüne başladı. İki ayrı noktada eş zamanlı yürütülen beton döküm çalışmalarıyla birlikte yapının taşıyıcı sisteminin temelleri atılıyor.

Pirimehmet Mahallesi ve Şehir Merkezine İkinci Otopark Neşteri

Başkan Şükrü Başdeğirmen, daha önce yaptığı değerlendirmelerde ticaretin ve günlük yaşamın en yoğun olduğu Pirimehmet Mahallesi ile çevresinin ikinci bir katlı otoparka olan acil ihtiyacına dikkat çekmişti. Bölgedeki araç sirkülasyonunu rahatlatacak modern projenin kısa sürede planlama aşamasından uygulama safhasına geçirilmesiyle, şehir merkezinin en önemli ulaşım düğümlerinden birine doğrudan müdahale edilmiş oldu.

Projenin Teknik Özellikleri ve Kapasitesi

1.676 metrekarelik arsa alanı üzerinde yükselen Mimar Sinan Katlı Otoparkı, mimari ve teknik yapısıyla dikkat çekiyor:
  • Kat Yapısı: 1 Bodrum Kat, 1 Zemin Kat, 5 Normal Kat ve 1 Çatı Terası olmak üzere toplam 8 kattan oluşacak.
  • Araç Kapasitesi: Tesis tamamlandığında aynı anda 173 araca güvenli park imkânı sunacak.

Hem Vatandaşa Hem Esnafa Rahatlık Sağlayacak

Özellikle mesai saatleri ve günün yoğun periyotlarında yaşanan park arayışının önüne geçmeyi hedefleyen tesis; vatandaşların şehir merkezindeki resmi işlerini, alışverişlerini ve ticari faaliyetlerini zaman kaybetmeden, rahat bir şekilde tamamlamalarına katkı sağlayacak. Modern mimarisi ve 173 araçlık kapasitesiyle hizmete girecek olan Mimar Sinan Katlı Otoparkı, tamamlandığında Isparta’nın kent içi ulaşım kalitesini ve konforunu artıran sembol yatırımlardan biri olacak.
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta Kent Meydanı Projesi'nde Yol Haritası Netleşti: Yıkımlar Aşama Aşama Yapılacak
İYİ Parti Isparta İl Başkanlığı’ndan Gündem Değerlendirmesi
ITSO Başkanı Metin Çelik Yeniden Aday: "Mavi Liste" ile 12 Dev Proje Açıklandı
Şarkikaraağaç’ta 480 Dekar Arazi Modern Sulamaya Kavuşuyor
Isparta Belediyesi’nde TİS Öncesi Sendika Gerginliği
Isparta'da Motosiklet Yayaya Çarptı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti!
Isparta'da 11 yıl 9 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Isparta Belediye Meclisi'nde dengeler değişti:Yeni Parti ana muhalefet oldu
Isparta'nın gül kültürü çocuk kitabına ilham oldu
Cumhuriyet Caddesi'nde itfaiye bariyere takıldı: Acil ulaşım yeniden gündemde
Isparta'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar oluştu
Isparta'da Patpat Kazası: 1 ölü, 5 yaralı
Isparta'da Eşek arısı sokan esnaf, yaşam savaşını doğum gününde kaybetti
Bankacılık Sektöründe Yeni Dönem: ATM’lerden Gram Altın Satılacak
Isparta'da Eğirdir Gölü ve Havzasında Denetim Mesaisi: "Asıl Koruyan Vatandaştır"
Isparta'da Yeni 6 Mart Spor Salonu İnşaatı %20'ye Ulaştı
Isparta'da Çünür Tepesi Döner Restoran İnşaatı Hızla İlerliyor
Mimar Sinan Katlı Otoparkı'nda Temel Beton Dökümü Başladı
Isparta'da battı çıktıda tır sıkıştı, trafik aksadı
Halıkent Mahallesi'nde otomobil şarampole devrildi: Gaz kaçağı paniği
Tercih Sürecinde SDÜ Anlatıldı: Ispartalı Gençlerin İlk Tercihi SDÜ Olsun
Yangında Evleri Yanan Yaşlı Çifte Devlet ve Belediye Eli Uzandı
Isparta SMMMO’dan 15. Geleneksel Gölcük Şenliği: Mali Müşavirler Stres Attı
ISPARTA ATATÜRK ŞEHİR STADYUMU’NDA DÖNÜŞÜM BAŞLADI
ALTIKAPI - BAHTİYAR YOLUNDA SICAK ASFALT ÇALIŞMASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Gelin arabalarındaki komik yazılarGelin arabalarındaki komik yazılar
Birbirinden komik çakma markalarBirbirinden komik çakma markalar
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleriGelin arabalarındaki komik yazılarBirbirinden komik çakma markalar
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
ITSO Başkanı Metin Çelik Yeniden Aday:
ITSO Başkanı Metin Çelik Yeniden Aday: "Mavi Liste" ile 12 Dev Proje Açıklandı
Isparta Kent Meydanı Projesi'nde Yol Haritası Netleşti: Yıkımlar Aşama Aşama Yapılacak
Isparta Kent Meydanı Projesi'nde Yol Haritası Netleşti: Yıkımlar Aşama Aşama Yapılacak
Isparta SMMMO’dan 15. Geleneksel Gölcük Şenliği: Mali Müşavirler Stres Attı
Isparta SMMMO’dan 15. Geleneksel Gölcük Şenliği: Mali Müşavirler Stres Attı
Isparta Belediye Meclisi'nde dengeler değişti:Yeni Parti ana muhalefet oldu
Isparta Belediye Meclisi'nde dengeler değişti:Yeni Parti ana muhalefet oldu