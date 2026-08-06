Isparta'da Merkez Trafiğine Kalıcı Çözüm: Mimar Sinan Katlı Otoparkı’nda Temel Beton Dökümü Başladı

İki Farklı Noktadan Temel Beton Dökülüyor

Pirimehmet Mahallesi ve Şehir Merkezine İkinci Otopark Neşteri

Projenin Teknik Özellikleri ve Kapasitesi

Kat Yapısı: 1 Bodrum Kat, 1 Zemin Kat, 5 Normal Kat ve 1 Çatı Terası olmak üzere toplam 8 kattan oluşacak.

1 Bodrum Kat, 1 Zemin Kat, 5 Normal Kat ve 1 Çatı Terası olmak üzere oluşacak. Araç Kapasitesi: Tesis tamamlandığında aynı anda 173 araca güvenli park imkânı sunacak.

Hem Vatandaşa Hem Esnafa Rahatlık Sağlayacak

Isparta Belediyesi, kent merkezindeki araç yoğunluğunu azaltmak ve park yeri arayışından kaynaklanan trafik sıkışıklığına kalıcı çözümler üretmek amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Göreve geldiği günden bu yana kentin öncelikli ihtiyaçlarını yakından takip eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla hazırlananprojesinde sahadaki uygulamalar ivme kazandı.Eski Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) binasının arka kısmında yer alan açık otopark alanında inşa edilen projede, zemin kazı ve hafriyat aşamaları başarıyla tamamlandı. Ekipler, projenin yükselmesi için kritik aşama olan temel beton dökümüne başladı. İki ayrı noktada eş zamanlı yürütülen beton döküm çalışmalarıyla birlikte yapının taşıyıcı sisteminin temelleri atılıyor.Başkan Şükrü Başdeğirmen, daha önce yaptığı değerlendirmelerde ticaretin ve günlük yaşamın en yoğun olduğu Pirimehmet Mahallesi ile çevresinin ikinci bir katlı otoparka olan acil ihtiyacına dikkat çekmişti. Bölgedeki araç sirkülasyonunu rahatlatacak modern projenin kısa sürede planlama aşamasından uygulama safhasına geçirilmesiyle, şehir merkezinin en önemli ulaşım düğümlerinden birine doğrudan müdahale edilmiş oldu.arsa alanı üzerinde yükselen Mimar Sinan Katlı Otoparkı, mimari ve teknik yapısıyla dikkat çekiyor:Özellikle mesai saatleri ve günün yoğun periyotlarında yaşanan park arayışının önüne geçmeyi hedefleyen tesis; vatandaşların şehir merkezindeki resmi işlerini, alışverişlerini ve ticari faaliyetlerini zaman kaybetmeden, rahat bir şekilde tamamlamalarına katkı sağlayacak. Modern mimarisi ve 173 araçlık kapasitesiyle hizmete girecek olan Mimar Sinan Katlı Otoparkı, tamamlandığında Isparta’nın kent içi ulaşım kalitesini ve konforunu artıran sembol yatırımlardan biri olacak.