Mimar Sinan Katlı Otoparkı'nda Temel Beton Dökümü Başladı

Isparta'da Merkez Trafiğine Kalıcı Çözüm: Mimar Sinan Katlı Otoparkı’nda Temel Beton Dökümü BaşladıIsparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in şehir içi ulaşımı ve park sorununu rahatlatmaya yönelik projeleri kapsamında başlatılan Mimar Sinan Katlı Otoparkı inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Hafriyat sürecinin tamamlandığı alanda, temel beton dökümüne geçildi.
Isparta Belediyesi, kent merkezindeki araç yoğunluğunu azaltmak ve park yeri arayışından kaynaklanan trafik sıkışıklığına kalıcı çözümler üretmek amacıyla yatırımlarını sürdürüyor. Göreve geldiği günden bu yana kentin öncelikli ihtiyaçlarını yakından takip eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in çözüm odaklı belediyecilik anlayışıyla hazırlanan Mimar Sinan Katlı Otoparkı projesinde sahadaki uygulamalar ivme kazandı.
İki Farklı Noktadan Temel Beton DökülüyorEski Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) binasının arka kısmında yer alan açık otopark alanında inşa edilen projede, zemin kazı ve hafriyat aşamaları başarıyla tamamlandı. Ekipler, projenin yükselmesi için kritik aşama olan temel beton dökümüne başladı. İki ayrı noktada eş zamanlı yürütülen beton döküm çalışmalarıyla birlikte yapının taşıyıcı sisteminin temelleri atılıyor.
Pirimehmet Mahallesi ve Şehir Merkezine İkinci Otopark NeşteriBaşkan Şükrü Başdeğirmen, daha önce yaptığı değerlendirmelerde ticaretin ve günlük yaşamın en yoğun olduğu Pirimehmet Mahallesi ile çevresinin ikinci bir katlı otoparka olan acil ihtiyacına dikkat çekmişti. Bölgedeki araç sirkülasyonunu rahatlatacak modern projenin kısa sürede planlama aşamasından uygulama safhasına geçirilmesiyle, şehir merkezinin en önemli ulaşım düğümlerinden birine doğrudan müdahale edilmiş oldu.
Projenin Teknik Özellikleri ve Kapasitesi1.676 metrekarelik arsa alanı üzerinde yükselen Mimar Sinan Katlı Otoparkı, mimari ve teknik yapısıyla dikkat çekiyor:
- Kat Yapısı: 1 Bodrum Kat, 1 Zemin Kat, 5 Normal Kat ve 1 Çatı Terası olmak üzere toplam 8 kattan oluşacak.
- Araç Kapasitesi: Tesis tamamlandığında aynı anda 173 araca güvenli park imkânı sunacak.