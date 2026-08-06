Halıkent Mahallesi'nde otomobil şarampole devrildi: Gaz kaçağı paniği



Isparta'nın Halıkent Mahallesi'nde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazanın ardından araçta oluşan gaz kaçağı nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Isparta'da sabah saatlerinde Halıkent Mahallesi 5214 Sokak'ta meydana gelen tek taraflı trafik kazası, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazanın ardından araçta gaz kaçağı oluşması üzerine çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, olası bir patlama veya yangın riskine karşı araçta gerekli güvenlik önlemlerini alarak gaz kaçağına müdahale etti. Bölge güvenlik çemberine alınırken, ekiplerin çalışmasının ardından tehlike kontrol altına alındı.

Kazada şans eseri yaralanan olmazken, devrilen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayın ardından trafik kısa süreli kontrollü olarak sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



