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Isparta'da Başkan Tural’dan Ahilik Haftası etkinliklerine davet

Isparta'da Başkan Tural’dan Ahilik Haftası etkinliklerine davet
ISPARTA
G.Tarihi: 08.09.2022 16:11
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Başkan Tural’dan Ahilik
Haftası etkinliklerine davet
Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Isparta halkını Ahilik kültürünü tanıtmak amacıyla bu yıl 12-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Ahilik Haftası etkinliklerine katılmaya davet etti
Ülke genelinde bu yıl 35’incisi kutlanacak olan Ahilik Haftası etkinlikleri 12-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.  IESOB Başkanı Ahmet Tural, tüm vatandaşları hafta boyunca düzenlenecek etkinliklere davet etti Başkan Tural yaptığı açıklamada şunlara yer verdi;  “Dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın zanaat ile birleşimi olan ahilik çalışma hayatında ve sosyal yaşamda, iyi ahlakı, bilimi ve eğitimi esas alan öğretileri içeren bir yapılanmadır. Özetle Ahilik, sıkı sıkıya sarılmamız gereken değerleri bize hatırlatan esnaf geleneğimizdir. Yardımlaşma, dayanışma ve ahlaklı çalışma gibi prensipleri ile esnafımıza ve topluma yüzyıllarca yön vermiş olan Ahilik kültürünü tanıtmak ve Ahi Evran Veli'nin Anadolu’da başlattığı Ahiliği yaşatmak amacıyla her yıl 81 ilde Ahilik Haftası kutlamaları yapılmaktadır. Ticaret Bakanlığı tarafından organize edilen Ahilik Haftasının bu yıl 35’incisini kutluyoruz. Ahilik kültürünün tanınması, gelecek nesillere aktarılması amacıyla bu yıl AHİLİK HAFTASI kutlamalarını 12-18 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiriyoruz.

ETKİNLİKLER HAFTA BOYUNCA SÜRECEK
Bu kapsamda ilimizde Ahilik Haftası kutlamaları 12 Eylül Pazartesi günü 15 Temmuz Cumhuriyet  ve Demokrasi Meydanında saat 11.00’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayacak. Ardından Sayın Valimizi makamında ziyaret edeceğiz. İlk günkü kutlamalar kapsamında Kaymakkapı Meydanında halkımıza ahi pilavı ikramımız olacak Mehteran Takımı gösteri sunacak.  Birlik binamızda yılın ahisine kaftan giydirme, yılın kalfası ve çırağına plaket törenimiz gerçekleşecek.  Kutlamalar kapsamında, hafta boyunca Huzurevi ziyareti yapılarak, Berberler ve Kuaförler Odamız tarafından yaşlılarımıza saç bakım hizmeti verilecek, Kızılay’a kan bağışında bulunulacak.  Cuma günü de Diyanet İşleri Başkanlığınca tüm camilerde ahiliğin önemine ilişkin hutbe okunacak. İlimizde Sanayi Camilerinde Cuma namazının ardından ahi pilavı ve helva ikramımız olacak. Bu vesileyle esnaf ve sanatkarımızın ve halkımızın Ahilik Haftasını kutluyor, Ahilik felsefesinin yaşatılması ve tanıtılması adına düzenlenen kutlamalara tüm vatandaşlarımızı davet ediyor, tüm hemşehrilerime  saygılarımı sunuyorum.”
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