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Isparta Eylül Minel’den Kadim Türk Lezzeti: Sıcak Tahin

Isparta Eylül Minel’den Kadim Türk Lezzeti: Sıcak Tahin
ISPARTA
G.Tarihi: 07.09.2022 21:06
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Batı’nın ‘Türk Balı’ ismini verdiği ‘Tahin’ Ramazan sofralarının da enerji kaynağı
İnsanlık tarihinin en eski yağlı tohumlarından biri olan beyaz çiçekli bitki ‘Susam’dan üretilen ‘Tahin’ enerji ve vitamin değeri ile Ramazan sofralarının da baş tacı olmaya devam ediyor.
 
-Sağlık, Vitamin ve Enerji Deposu: ‘Tahin’
100 gram tahin 516 kalori sağlıyor. Enerji yanında yüzde 25 oranında protein ve demir yönünden de zengin olan tahin ‘B’ grubu vitaminleri de içeriyor. Ramazan’da uzun açlık sürecinde vücut direncinin düşmesine ve halsizliğe karşı da imdada yetişiyor.

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-Bilim, iftar ve sahur sofraları için öneriyor
Batı’nın ‘Türk Balı’, ‘Türk tatlısı’ ve ‘Türk helvası’ olarak tanımladığı ‘Tahin’in, sağlıklı, faydalı ve değerli bir besin kaynağı olduğu bilim tarafından da kanıtlandı. Biliminsanları, hakemli akademik yayınlarda ‘Tahin’in iftar ve sahurlarda tüketilmesini öneriyor.
 
-Eylül Minel’den Kadim Türk Lezzeti: Sıcak Tahin
Kalori, protein ve vitamin yönünden zengin olan; enerji kaynağı tahin, Eylül Minel kalitesi ve güvencesi ile satışa hazır hâle getirildi. Tahin, Ramazan’da iftar ve sahur sofralarının baş tacı olmaya devam edecek. Tahin, Modern Evler Mahallesi, 102. Cadde, No: 74/A adresinde tüketicilerimizle buluşacak.

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-https://www.eylulminel.com’dan sipariş ver, evine kadar getirelim
Sıcak tahin, e-ticaret ile de kapınıza kadar servis ediliyor. Kuruluşumuzun diğer bir yatırımı olan https://www.eylulminel.com elektronik ticaret portalından siparişinizi verin, taze çekilmiş sıcak tahininizi evinize kadar getirelim.
 
-Tahin insanlık tarihi kadar eski bir ‘Dünya Mirası’
Tahin, insanlık tarihinin en eski yağlı tohumlarından biri olan ‘Susam’dan üretiliyor. Tahin, ilkçağlardan beri gıda olarak kullanılırken, şifa amaçlı ve yağ kaynağı olarak da değerlendirilmiştir. Susam beyaz çiçekli bir bitki olup, bunlardan dört gözlü bir kapsül yetişmekte ve tohumları, bu meyve içinde olgunlaşmaktadır. Tropikal ve yarı tropikal bölgelerde, özellikle de Tropikal Asya ile Yarı Tropikal Avrupa ülkelerinde yetiştirilmektedir.
Sudan, Hindistan, Myanmar, Tanzanya, Güney Sudan, Nijerya, Etiyopya, Çin, Uganda, Brukina Faso, Nijer ve Mozambik susam üretimi açısından önde gelen ülkelerdir.
Türkiye’de ise en fazla susam üreticisi Manisa, Antalya, Muğla, Uşak, Adana, Balıkesir, Şanlıurfa, Denizli, Osmaniye, Çanakkale, Konya ve Mersin’dir. Ekim alanı 28 bin 031 hektardır. Yıllık18 bin 410 ton susam üretimi gerçekleştirilmektedir.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre zaman zaman Isparta’da da susam üretimi yaklaşık iki bin tonu bulmaktadır.

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-Besin değeri yüksek ve enerji kaynağı: Tahin
Susamdan üretilen tahin, besin değeri yüksek bir gıdadır. Yüzde 25 oranında protein içermektedir. Karbonhidrat içeriği ise yaklaşık yüzde 14’tür. Yağ içeriği total yüzde 50’dir.
100 gram tahin helvası 516 kalori verir. Bu nedenle enerji yanında protein ve demir yönünden zengin olan tahin helvası artan enerji gereksinimleri için kullanılan bir tatlıdır. Enerji harcaması çok olan kişilerin özellikle gelişme çağındaki çocukların, hamile ve emzikli kadınların, sporcuların ve işçilerin beslenmesinde kullanılabilir. Tahin helvası aynı zamanda demir, B grubu vitaminleri de içermektedir.
Türkiye’de, susam çekirdeği ağırlıklı olarak tahin, tahin helvası ve susam yağı üretiminde kullanılmaktadır. Bunun yanında pastacılık ürünlerinde ekmek, helva, pide ve çöreklerin üzerinde garnitür olarak da susam kullanımı yaygındır. Ayrıca, susam yağı içerdiği sesamol ve sesamolinden dolayı bozulmaya karşı dayanıklı bir yağ olduğundan dolayı, patates cipsi üretiminde diğer yağlara oranla daha çok tercih edilmektedir. Yağlı tohumlu bitkiler ülkemizde en az tahıllar kadar önemli bir ürün olduğu yadsınamaz bir gerçektir
 
-Geleneksel lezzetlerin ve ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Tahin
Geleneksel lezzetlerin vazgeçilmezi olan tahin içerdiği kalsiyum, potasyum, demir, vitamin ve minerallerle bir enerji deposu özelliği taşımaktadır.
Vücut direncini artırarak bağışıklık sistemini güçlendiren tahin, besinlerin midede uzun süre kalmasına yardımcı olarak acıkma hissini de geciktiriyor.
Minerallerden zengin olan tahin pekmez karışımı ise içerdiği B vitamini sayesinde halsizlik, yorgunluk ve gün içinde sıcakla birlikte yaşanan mineral kayıplarının yerine konulmasında oldukça etkilidir.
Kemik gelişimi üzerindeki olumlu etkileri ve kan yapıcı özelliği ile de bilinen tahin - pekmez, şeker hastaları dışında özellikle ağır fiziksel işlerde çalışanlara öneriliyor. Uzmanlar; tahin-pekmez karışımının çocuklar, hamile ve emziren kadınlar tarafından da tüketilmesini öneriyor.
Beslenme açısından, içerdiği organik asitler, mineraller ve vitaminler bakımından pekmezin beslenmedeki öneminin normal şekerden çok daha fazla olduğunu söyleyen uzmanlar, ramazan tatlılarının şeker yerine pekmezle yapılmasını öneriyor.

Adres: Modernevler mahhallesi 102. cadde No:74/A ISPARTA
Telefon: 0246 500 37 00
WhatsApp: +90543 760 1224
Website:www.eylulminel.com

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