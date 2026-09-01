Altın Fiyatlarında Sert Düşüş: Fed Söylemleri Piyasaları Hareketlendirdi

Aylardır süren güçlü yükselişin ardından altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gelen faiz artırımı sinyalleri ve söylemleri nedeniyle yerini sert bir gerilemeye bıraktı. ABD-İsrail-İran gerilimi ve küresel etkilerle 7.000 TL seviyelerine kadar tırmanan altın, yükseliş hızını koruyamayarak gerilemeye başladı.

Güncel Piyasa Rakamları ve Fed Etkisi

Pyasalardaki son durumu değerlendiren Kuyumcu Mehmet Altıniş, altının 4.600 ve 4.700 ons seviyelerinde tutunamayarak geri çekildiğini belirtti. Güncel piyasa verileri şu şekilde şekillendi:

Gram Altın (24 Ayar): 6.868 TL

Ons Altın: 4.438 Dolar

Dolar: 48,18 TL seviyelerinde güçlü duruşunu sürdürüyor.

Euro: Altın ve onstaki düşüşün etkisiyle 55,88 TL seviyelerine geriledi.

Kritik Veriler Perşembe ve Cuma Günü Açıklanacak

Mehmet Altıniş, altının gidişatının ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine kilitlendiğini ifade etti. Perşembe ve Cuma akşamı açıklanacak verilerin beklentilerle örtüşmesi durumunda piyasalarda iki farklı senaryo öngörülüyor:

Verilerin Kötü Gelmesi Halinde: Fed'in faiz artırma ihtimali güçleneceğinden gram altın fiyatlarının 6.100 TL seviyelerine kadar çekilme riski bulunuyor.

Verilerin Olumlu Gelmesi Halinde: Faiz artırımı baskısının azalmasıyla birlikte altının yeniden 7.100 TL seviyelerine tırmanabileceği belirtiliyor.

Yatırımcılara Kısa ve Uzun Vade Tavsiyeleri

Kuyumcu Altıniş, mevcut belirsizlik ortamında yatırımcılara şu uyarılarda bulundu: