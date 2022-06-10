Isparta Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) iş birliğinde 2021-2022 eğitim öğretim yılı için başlatılan atık pil toplama kampanyası sona erdi. Kampanyada toplam 3 ton 261 kilogram atık pil toplanarak rekor kırıldı.Isparta Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TAP iş birliği ile 2021 yılı ekim ayında okullarda atık pil toplama kampanyası başlatılmıştı. Birçok okulun katıldığı kampanya sona ererken, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde okullardan 3 ton 261 kilogram atık pil toplanarak bir rekora imza atıldı. 2016-2021 yılları arasında ise toplam 6 ton 304 kilogram atık pil toplanmıştı.İl merkezinde ise 2 yıldır yaşanan pandemiye rağmen son 3 yılda toplanan atık pil miktarı 5 ton 747 kilogramla rekor seviyeye ulaştı. Isparta atık pil toplama rakamları ile Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm noktasında ne kadar duyarlı bir şehir olduğunu bir kez daha gösterdi.Atık pil toplama kampanyasında 2021-2022 eğitim öğretim yılında dereceye giren Zübeyde Hanım İlkokulu, Ülkü İlkokulu ve Naşide Halil Gelendost İlkokulu ile birlikte toplam 32 okula ödül dağıtılacak.Isparta Belediyesi tarafından atık pil toplama kampanyasında dereceye giren 3 okula Bocce sahası ve Bocce seti, 17 okula futbol, basketbol ve voleybol toplarından oluşan set hediye edilecek. Ayrıca TAP tarafından da 6 okula lisanslı Robotik Kodlama Yazılım Seti ve 15 okula futbol, basketbol ve voleybol toplarından oluşan setler hediye edilecek.Kampanya 2022 – 2023 eğitim öğretim yılı için de planlanırken, vatandaşlar da toplamış oldukları atık pilleri 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, Belediye Mobil Atık Getirme Merkezlerine ve tüm muhtarlıklara teslim edebilirler.