Isparta’nın ağırlıklı olarak gül ve lavanta özlü kozmetik markası Eylül Minel, Isparta Uluslararası Gül Festivali’ne damga vurdu. Etkinlikler kapsamında Isparta’ya gelen yerli ve yabancı misafirler, Eylül Minel’in ürünlerine yoğun bir şekilde ilgi gösterdi, talepte bulundu.
-Eylül Minel’in kokusu ve lezzetlerine hayran kaldılar
Isparta, Türkiye’nin gül bahçesi bir kent. Rosa Damescana (Yağ Gülü) açısından Dünya’nın da önder üretim noktalarından biri.
Uçucu yağlarda iki yüzyıla yakın bir zaman diliminde bilgi birikimi ve uzmanlığı olan Isparta’da Itrî- Tıbbi ve Aromatik Bitki özlü gıda üretimi de son yıllarda giderek yaygınlaşıyor.
Kozmetik yanı sıra gıda üretiminde Isparta’nın öncü kuruluşlarından biri de Eylül Minel
Isparta’nın markası ve öz değeri Eylül Minel, geçtiğimiz hafta hayata geçirilen Isparta Uluslararası Gül Festivali’ne damga vurdu
Zira festival etkinliklerini görmek için Isparta’ya gelen yerli ve yabancı turistler Eylül Minel’in ürünlerini tercih etti.
-Yüzde 100 doğal ve saf ürünler
Eylül Minel’in Isparta’daki fabrika satış mağazaları misafirlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Kuyucak Köyü’nün (Keçiborlu) mor bahçelerinden gelen doğal lavantalar Eylül Minel’de lezzete ve çok sevilen kozmetik ürünlere dönüştü.
-Yaz mevsimi sevinci ve Eylül Minel ürünleri
Yaz mevsiminin gelmesiyle Isparta'ya yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist, bu ürünleri almadan ayrılmıyor. Eylül Minel'in Gül ve Lavanta kategorisinde yer alan ve kokusuyla ruhu derinden etkileyen yüzde yüz doğal, saf ve hakiki ürünler, bu yıl Isparta'ya gelen turistlerin ve gezginlerin ilgisini her geçen gün daha da çekiyor.
Kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra Eylül Minel'in lokumlarını yedikten sonra memleketlerine bol bol götürüyor.
''Eylül Minel'in imal ettiği Isparta Lokumları
Glikoz, yapay tatlandırıcı ve koruyucu içermez.
-İletişim Kanalları
Eylül Minel
Sanayi Mahallesi
3327 Sokak
No: 1-3 Isparta/ Türkiye
Adres:
Modernevler Mahallesi, 102. Cadde. No: 74/A ISPARTA
Telefon: 0 (246) 500 37 00
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WhatsApp: +90 543 760 12 24