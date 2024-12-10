Isparta’da Askeri Helikopter Düştü: Ekipler Seferber Oldu

Son dakika... Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde korkutan bir olay yaşandı. Bir askeri helikopter, ilçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonunun yanına düştü.

Ekipler Hızla Olay Yerine Sevk Edildi

Düşme haberinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik ekibi gönderildi. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Çevrede Panik Yaşandı

Kazanın akaryakıt istasyonunun yakınında meydana gelmesi, çevredeki vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Görgü tanıkları, helikopterin düşmeden önce hızla irtifa kaybettiğini ifade etti.

Gelişmeler geldikçe detaylar paylaşılacak.







