Kafe önünde oturan gence bıçaklı saldırı kamerada

Isparta kent merkezinde gece saatlerinde meydana gelen bıçaklı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Bir kafenin önünde oturan genç, iddiaya göre yanına yaklaşan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Olay, kent merkezindeki Kafeler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kafenin önünde sandalyede oturarak cep telefonuyla ilgilenen gencin yanına beyaz kıyafetli bir kişi geldi. Taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü.

Tartışmanın ardından şüpheli, yanında bulunan bıçağı çıkararak gence saldırdı. Oturduğu yerden hızla ayağa kalkan genç, kendisini korumaya çalışırken taraflar arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Şüpheli daha sonra olay yerinden uzaklaşırken, çevrede bulunan vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Saldırı anı kameraya yansıdı

Kafenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin gencin yanına yaklaşması, taraflar arasında başlayan tartışma, bıçağın çıkarılması, yaşanan arbede ve şüphelinin olay yerinden uzaklaşması saniye saniye kaydedildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.