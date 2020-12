KIŞ AYLARINDA VÜCUDA KIRMIZI ET KALKANI!

NOT:

'' Pandemi sonuna kadar evlere ve işyerlerine alo sipariş ile servis yapılmaktadır ''

'' Kelle, paça, işkembe ve diğer sakatat çeşitlerimiz bulunmaktadır ''

TÜRKER ET

''UYGUN FİYAT, BOL ÇEŞİT''

TIKLA ARA























































Mevsimlerin ani ve sert değişimleri, aşırı stres, uyku düzeninin bozulması, kirli hava gibi modern dünyanın negatif etkileri bağışıklık sistemimizde dalgalanmalara ve zayıflamalara neden olurken bunlar da alerjik hastalıklara yatkınlık ve viral enfeksiyonlara yakalanma riskinin artması anlamına geliyor.İşte bu yüzden özellikle sonbahar ve kış aylarında bağışıklık sistemini zayıf düşürecek unsurlardan olabildiğince uzaklaşmalı, hatta onu desteklemenin yollarını aramalısınız.Isparta'da kendi yetiştirdiği hayvanlardan elde ettiği et ürünlerini bizlere sunan Türker Et Kasap işletmecisi Ufuk Türker, et ürünlerinin bu aylarda daha çok tüketilmesinin bağışıklık sistemi için önemli olduğunu belirtti.Türker açıklamasında;Dedi.: Bilim Tıp Merkezi karşısı