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Kış aylarında vücuda kırmızı et kalkanı

Isparta'da Türker Et Kasap alo sipariş ile ev ve işyerlerine paket ile servis yapıyor...

Kış aylarında vücuda kırmızı et kalkanı
ISPARTA
G.Tarihi: 02.12.2020 01:48
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KIŞ AYLARINDA VÜCUDA KIRMIZI ET KALKANI!
  Mevsimlerin ani ve sert değişimleri, aşırı stres, uyku düzeninin bozulması, kirli hava gibi modern dünyanın negatif etkileri bağışıklık sistemimizde dalgalanmalara ve zayıflamalara neden olurken bunlar da alerjik hastalıklara yatkınlık ve viral enfeksiyonlara yakalanma riskinin artması anlamına geliyor. 

İşte bu yüzden özellikle sonbahar ve kış aylarında bağışıklık sistemini zayıf düşürecek unsurlardan olabildiğince uzaklaşmalı, hatta onu desteklemenin yollarını aramalısınız.
Isparta'da kendi yetiştirdiği hayvanlardan elde ettiği et ürünlerini bizlere sunan Türker Et Kasap işletmecisi Ufuk Türker, et ürünlerinin bu aylarda daha çok tüketilmesinin bağışıklık sistemi için önemli olduğunu belirtti.
 Türker açıklamasında; ''Özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlü tutmak için kırmızı et ve tavuk ürünleri tüketmelisinz. Çünkü kırmızı et amino asit içeren protein, demir ve çinko ve özellikle virüslere kalkan olacak  B12 vitamini bakımından da en yüksek besin değerine sahip gıdadır.'' Dedi.

NOT:
  • ''Pandemi sonuna kadar evlere ve işyerlerine alo sipariş ile servis yapılmaktadır''
  •  ''Kelle, paça, işkembe ve diğer sakatat çeşitlerimiz bulunmaktadır''

TÜRKER ET''UYGUN FİYAT, BOL ÇEŞİT''  
 ADRES: Bilim Tıp Merkezi karşısı
TELEFON :TIKLA ARA 0 541 300 05 40   
 
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