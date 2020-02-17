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Hükümet harekete geçti... Yapan yandı!

Hükümet harekete geçti... Yapan yandı!
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İTİMAT MOIBİLYA
Eşek eti yedirene para cezası ve hapis
Gıda terörüne karşı sert tedbirler içeren taslağa son şekli verildi. Taklit ve tağşiş yapan firmalara; suçun niteliğine göre 10 yıla kadar sektörden men, 5 yıla kadar hapis, 250 bin liraya kadar para cezası verilecek.

Türkiye’nin gündeminden düşmeyen gıdada taklit ve tağşişe karşı önemli tedbirler hayata geçiyor. Tarım ve Orman Bakanlığı iki koldan önemli çalışma yürütüyor. Bugün yurdun dört bir yanında binlerce gıda polisi, şok baskınlarla sıkı denetimlere başlayacak. Birçok üründen numuneler toplanacak ve incelemeye gönderilecek. Öte yandan bir süredir üzerinde çalışılan kanun taslağına da son şekli verildi. Söz konusu taslak, taklit ve tağşiş yapanlara ciddi ve caydırıcı cezalar getiriyor.


KANUN ÇIKARILACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve satan firmalara ait bilgileri paylaşmıştı. Son olarak cuma akşamı; taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen toplam 74 firmaya ait 99 parti ürün ifşa edilmişti. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana, bin 486 firmaya ait 3 bin 301 parti ürün, tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu. Bakanlık şimdi, ağır cezalar içeren kanunu TBMM gündemine getirmeye hazırlanıyor. Taslağa göre taklit ve tağşiş yapan firmalara; suçun niteliğine göre 10 yıla kadar sektörden men, 5 yıla kadar hapis, 250 bin liraya kadar para ceza verilecek. İlgili tarafların görüşlerinin alındığı taslak, kısa süre içinde yasalaşarak hayata geçirilecek.

Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı bugünden itibaren ülke genelinde yedi bin denetçiyle “ürün bazlı gıda denetimi” seferberliği başlatacak. İlçeler dâhil 81 ilde gerçekleştirilecek denetimlerde, her gün bir ürüne odaklanılacak. Süt ve süt ürünlerinden başlayacak denetimlerde, et gibi halkın en çok tükettiği gıdalar öne çıkacak. Bu kapsamda arıcılık ürünleri, bitkisel yağ ve margarinler, baharatlar, çaylar, takviye edici gıdalar da denetlenecek. Toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler de yapılacak. Ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması, sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla sürdürülecek denetimler, Bakanlık tarafından büyük bir titizlikle yürütülecek.

Boyadan ilaca kadar yok yok!

Bakanlık tarafından cuma günü açıklanan listede, halkın sağlığını tehdit eden ciddi bulgulara ulaşılmıştı. Kırmızı toz biberde ve siyah çayda gıda boyası, çikolatalar, enerji içeceği, takviye edici gıdalar ve kahvede ilaç etken maddesi, bitkisel yağlara farklı tohum yağları, kırmızı et ve et ürünlerinde sakatat, kanatlı eti ile tek tırnaklı eti, süt ve süt ürünlerinde ise bitkisel yağ ve nişasta tespit edilmişti.

Titizlikle denetlenecek

Denetimler, en çok tüketilen ve tağşişin en fazla gözlendiği ürünlerde yoğunlaşacak. Gıdalardaki uygunsuzlukların tespit edilmesinde; tüketicilerin ihbar ve şikâyetlerinin, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin büyük payı bulunuyor.
 
Kaynak:Türkiye
 

 
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