ISPARTA’DA 10 İLÇEDE AFET EĞİTİMLERİ TAMAMLANDI

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının “Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesinin ardından Isparta Valiliği koordinesinde salgın koşullarına uygun olarak alanda afet farkındalık eğitimlerine devam ediliyor.İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü eğitim uzmanları tarafından Uluborlu ilçesinde görev yapan 4 köy ve 11 mahalle muhtarlarına afetler hakkında bilgi verilerek afet öncesinde, esnasında ve sonrasında yapılması gerekenler ile ev ve iş yerlerinde alınması gereken önlemler hakkında bilgi verildi.Vali Seymenoğlu burada yaptığı açıklamada afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha yineleyerek “Afetler ani gelişmesiyle can ve mal kayıplarına sebep olabiliyor. Afetle karşılaştığımız zaman bu neymiş dememek için afet öncesinde, sırasında ve sonrasında bu eğitimlerle neler yapabileceğimize dair sizlere bilgi vermeye çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi 2021 yılı Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Dolayısıyla İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü’müz yoğun bir şekilde bu eğitimleri yapıyor. Sizler de buradan aldığınız bilgilerle vatandaşlarımızı bilgilendirirseniz farkındalık oluşturmuş oluruz” dedi.Uluborlu İlçesinde görev yapan muhtarlara yönelik düzenlenen eğitimin ardından Vali Ömer Seymenoğlu, Uluborlu Kaymakamı Zikrullah Erdoğan ve Belediye Başkanı Mehmet Aziz Tuna muhtarlara sertifika verdi ve afet çantası dağıttı.Afet eğitimine katılan muhtarlar ise aldıkları eğitiminin kendileri için oldukça faydalı olduğunu ve bir çok yeni bilgi edindiklerini aktararak bu bilgileri köy ve mahallelerde vatandaşlarla da paylaşacaklarını söylediler.Isparta’da bu güne kadar 10 ilçede ile köy ve mahalle muhtarlarının tamamına yakınına Afet Farkındalık Eğitimi verildi.