VALİ BARUŞ, MEHMET TÖNGE VE ÇÜNÜR MAHALLELERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Isparta Valisi Aydın Baruş, mahalle ziyaretleri kapsamında Mehmet Tönge ve Çünür mahallelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde bir dizi inceleme ve görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretlerde Vali Baruş'a İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak ve İl İdare ve Denetim Müdürü Figen Beşik eşlik etti.Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Baruş, vatandaşların talep ve önerilerini dinleyerek sorunları yerinde inceledi. Mahallelerde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretleri sırasında esnafla sohbet eden Vali Baruş, mahalle sakinleriyle doğrudan iletişim kurarak yerel dinamiklere dikkat çekti.Vali Baruş'un ziyaretleri, mahallelerdeki güncel durumu anlama, vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini değerlendirme ve mahallelerle doğrudan etkileşim kurma amacını taşıdı. İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak ve İl İdare ve Denetim Müdürü Figen Beşik'in eşlik ettiği ziyaretlerde, mahallelerin sosyal ve ekonomik yapısıyla ilgili detaylı bilgiler alındı.