NUR PASTANESİ DEMİR KÖPRÜ ŞUBESİ: TATLI ANLARIN ADRESİ!

Lezzet şölenine hazır mısınız? Nur Pastanesi Demir Köprü Şubesi, enfes tatları ve kaliteli hizmetiyle sizleri sabahın taze ve lezzetli saatlerinde ağırlamaya davet ediyor!

Güne Enerji Dolu Başlangıçlar: Sabah kahvenizin yanında taze zeytinyağlı poğaçalar ve sütlü simitlerle güne enerjik bir başlangıç yapabilirsiniz. Ayrıca, su börekleri ve kol börekleri de sofralarınıza lezzet katmak için sizi bekliyor.

Kardelen Tatlısı: Yepyeni Tatlı Deneyimi! Nur Pastanesi'nin en yeni gözdesi: Kardelen Tatlısı! Hafifliği ve eşsiz tadıyla damaklarınızı büyüleyecek. Bu özel tatlıyı mutlaka denemelisiniz.

Özel Anlarınızı Taçlandırın: Özel günlerinizi veya sıradan tatlı anlarınızı taçlandırmak için Nur Pastanesi'nin zengin yaş pasta seçeneklerine göz atın. Her biri görsel şölen sunan yaş pastalar, her anınıza tat katacak.

Dondurma Keyfi Hiç Bitmez! Dondurma mevsimi hiç bitmiyor! Demir Köprü Şubesi'nde 20 farklı dondurma çeşidi sizi bekliyor. Kakaolu, sade, yanık dondurma, vişneli, limonlu, tahinli, bitter çikolatalı ve daha fazlasıyla serinlemenin keyfini çıkarın.

Alo Paket Hizmeti: Kapınıza Lezzet Gelsin! Nur Pastanesi, lezzet ve hızın buluşma noktasıdır. Alo Paket hizmeti ile istediğiniz tatlıları veya dondurmaları sipariş edip kapınıza getirmemizi sağlayabilirsiniz.

İletişim Numaraları:

Alo Paket Hizmeti: 0 532 552 42 84

Alo Paket Hizmeti: 0 543 932 05 32

Adres: Hisar Mahallesi, 144 Cadde No:15, Isparta.

Nur Pastanesi Demir Köprü Şubesi'nde tatlı anlarınızı daha da özel kılın. Lezzetin adresi, damaklarda kalan tatlar için sizi bekliyor!