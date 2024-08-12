SGK'dan Önemli Uyarı: 2024'te Emekli Olmak Daha Avantajlı Olabilir

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024 yılında emekli olmayı planlayanlar için kritik bir uyarıda bulundu. 2025 yılı için öngörülen enflasyon oranlarının, emekli maaşlarını olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

2025 Maaşları Düşebilir

SGK uzmanlarına göre, 2025 yılında emekli maaşları, 2024'te emekli olanlara kıyasla %30-35 oranında daha düşük olabilir. Bu durum, 2024'te emekli olan kişilerin maaşlarının 2025'te emekli olacaklardan daha yüksek olabileceği anlamına geliyor.

Dilekçe Verme Süresi Kısıtlı

Ağustos ayının sonunda, 2025 yılı için SGK emeklilik dilekçesi verme süresi sona erecek. Bu nedenle, 2024 yılında emeklilik başvurusu yapmanın avantajlı olabileceği belirtiliyor.

2024'te Yüksek Maaş Fırsatı

2024'te enflasyonun %40 civarında gerçekleşmesi bekleniyor, bu da maaş bağlama oranlarının artmasına ve dolayısıyla emekli maaşlarının yükselmesine yol açabilir.

Maaşınızı Artırmak İçin Stratejiler

Emekli maaşınızı artırmak için şu stratejiler öneriliyor:

Yüksek maaş üzerinden prim ödemek

Askerlik ve doğum borçlanması yapmak

Örneğin, 2024'te emekli olan bir kişinin maaşı 18 bin TL civarında olabilirken, 2025'te bu rakam 13 bin 500 TL'ye düşebilir. Bu nedenle, emeklilik başvurunuzu zamanında yaparak daha yüksek bir maaş almanız mümkün olabilir.