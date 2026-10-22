Isparta'da 6 Mart Spor Salonu'nda Yeniden İnşa Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Isparta'da 6 Mart Spor Salonu'nda Yeniden İnşa Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
ISPARTA
G.Tarihi: 22.10.2026 13:13
5945415 Okunma
0

Isparta'da 6 Mart Spor Salonu'nda Yeniden İnşa Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırım programı kapsamında, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılan ve ardından yeniden inşasına başlanan 6 Mart Spor Salonu projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
 
Kentin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen proje; 1.453 kişilik modern kapasitesiyle dikkat çekiyor. Yıllar boyunca sayısız sporcuya ev sahipliği yapan mevcut salonun yerine yapılan yeni tesisin tamamlanmasıyla birlikte, Isparta'nın ulusal ve yerel organizasyonlardaki potansiyeli katlanacak.
 

İnşaatın %55'i Tamamlandı

Projeye ilişkin detayları paylaşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrı Kaya, inşaat çalışmalarının planlanan takvimin de önünde ilerlediğini belirtti:
 
  • Kaba İnşaat ve Duvarlar: Binanın kaba inşaatı tamamen bitmiş durumda. Duvar imalatları ise %90-95 seviyesine ulaştı.
  • Çatı Çalışmaları: Çatı imalatının 15 gün içinde tamamen tamamlanması öngörülüyor.
  • İç Tesisat: Elektrik ve mekanik imalat çalışmalarına salon içerisinde başlandı.
Resmi tamamlama tarihi normal şartlarda 2027 yılının ekim ayı olarak belirlenmiş olsa da, sahadaki hızlı ilerleme sayesinde tesisin bu süreden birkaç ay önce hizmete girmesi bekleniyor.
 

Kent Sporuna Büyük Katkı Sağlayacak

Yeni 6 Mart Spor Salonu, açılışının ardından sadece ana salonuyla değil, bünyesinde barındırdığı diğer yan salonlarla da sporseverlerin merkezi olacak. Ana salonun yanı sıra alt katta bulunan 6 adet ek spor salonu sayesinde farklı branşlardaki antrenmanlar kesintisiz sürdürülebilecek.
 
Üst kattaki modern müsabaka salonu ise il genelindeki resmi müsabakalara ev sahipliği yapacak. Işıkkent'teki tesisle birlikte il merkezinde kuruma ait iki büyük tribünlü spor salonunun bulunacağını belirten İl Müdürü Murat Çağrı Kaya, bu yatırımla birlikte Isparta'nın daha fazla ulusal düzeydeki müsabakayı ve spor organizasyonunu kente çekmeyi hedeflediklerini vurguladı.
Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Tarihi Dokunuş: 135 Bin İlmekle Türk Bayrağı Dokunuyor
Eğirdir Yamaç Paraşütünde Dünyanın Cazibe Merkezi Olacak
Isparta'da 6 Mart Spor Salonu'nda Yeniden İnşa Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
Isparta Sav’da 5,1 milyon TL’lik taşınmaz ihaleye çıktı
Havacılık sektöründen Isparta’ya yatırım! Yeni adres Atabey OSB
Avrupa şampiyonu Fatma Gül Çevik Isparta’da coşkuyla karşılandı
Isparta’da girişimcilere KOSGEB desteği! 2 milyon 250 bin TL’ye kadar fırsat
Isparta Davraz’da motor sesleri yükselecek! Rock’n Ride heyecanı başlıyor
Isparta’nın Keçiborlu ilçesine 1 milyar liralık AVM planı
Isparta’da otomobil takla attı: Yaralılar var
Ispartalı Fatmagül Çevik Avrupa şampiyonu oldu
Isparta’da 40’ıncı Komando Eğitim Alayı tugay oldu
Isparta Yazılı Kanyon’da mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı
Isparta’da dolandırıcılık şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Isparta Yazılı Kanyon’da kaybolan 14 kişilik gruptan acı haber
Isparta’da motosiklet ve scooterlara 13 saatlik yasak
Isparta’da belediye meclis üyesi gözaltına alındı iddiası
Isparta’da 2,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi SON DAKİKA HABER!
Isparta Bilimfest başladı! 3 projeye TÜBİTAK desteği
Isparta’da Kültür Sitesi esnafı için yeni iş yerleri hazırlanıyor
Isparta’da Mukaddes Emanetler Sergisi’ne yoğun ilgi: 15 bini aştı
Isparta Barosu'ndan avukata saldırıya sert tepki
Isparta İŞKUR İl Müdürü Mustafa Höke açığa alındı
HGS'de yeni dönem başladı! Araç sahipleri dikkat
Isparta'daki Araç Sahipleri Dikkat! Akaryakıta dev indirim geliyor!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

Ölmeden önce görülesi yerlerÖlmeden önce görülesi yerler
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLER
Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Türkiye'de birbirinden komik ilanlarTürkiye'de birbirinden komik ilanlar
DÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARI
Yurdum insanı ve güldüren mekan isimleriYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
Ölmeden önce görülesi yerlerEn komik halleriyle 'yurdum insanları'ET YİYEN ÜRKÜTÜCÜ BİTKİLERYurdum insanından Karpuz SanatıTürkiye'de birbirinden komik ilanlarDÜNYANIN EN BÜYÜK YÜK TAŞIMA ARAÇLARIYurdum insanı ve güldüren mekan isimleri
REKLAMLAR
POPÜLER HABERLER
Isparta’da motosiklet ve scooterlara 13 saatlik yasak
Isparta’da motosiklet ve scooterlara 13 saatlik yasak
Isparta Onur Yağmur Olukları | Çatı ve Oluk Sistemleri
Isparta Onur Yağmur Olukları | Çatı ve Oluk Sistemleri
Isparta'da 6 Mart Spor Salonu'nda Yeniden İnşa Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
Isparta'da 6 Mart Spor Salonu'nda Yeniden İnşa Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
Isparta’da otomobil takla attı: Yaralılar var
Isparta’da otomobil takla attı: Yaralılar var