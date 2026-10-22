Isparta'da 6 Mart Spor Salonu'nda Yeniden İnşa Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırım programı kapsamında
, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılan ve ardından yeniden inşasına başlanan 6 Mart Spor Salonu projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor .
Kentin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen proje; 1.453 kişilik modern kapasitesiyle dikkat çekiyor
. Yıllar boyunca sayısız sporcuya ev sahipliği yapan mevcut salonun yerine yapılan yeni tesisin tamamlanmasıyla birlikte, Isparta'nın ulusal ve yerel organizasyonlardaki potansiyeli katlanacak .
İnşaatın %55'i Tamamlandı
Projeye ilişkin detayları paylaşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrı Kaya, inşaat çalışmalarının planlanan takvimin de önünde ilerlediğini belirtti
:
- Kaba İnşaat ve Duvarlar: Binanın kaba inşaatı tamamen bitmiş durumda. Duvar imalatları ise %90-95 seviyesine ulaştı
.
- Çatı Çalışmaları: Çatı imalatının 15 gün içinde tamamen tamamlanması öngörülüyor
.
- İç Tesisat: Elektrik ve mekanik imalat çalışmalarına salon içerisinde başlandı
.
Resmi tamamlama tarihi normal şartlarda 2027 yılının ekim ayı olarak belirlenmiş olsa da
, sahadaki hızlı ilerleme sayesinde tesisin bu süreden birkaç ay önce hizmete girmesi bekleniyor .
Kent Sporuna Büyük Katkı Sağlayacak
Yeni 6 Mart Spor Salonu, açılışının ardından sadece ana salonuyla değil, bünyesinde barındırdığı diğer yan salonlarla da sporseverlerin merkezi olacak
. Ana salonun yanı sıra alt katta bulunan 6 adet ek spor salonu sayesinde farklı branşlardaki antrenmanlar kesintisiz sürdürülebilecek .
Üst kattaki modern müsabaka salonu ise il genelindeki resmi müsabakalara ev sahipliği yapacak
. Işıkkent'teki tesisle birlikte il merkezinde kuruma ait iki büyük tribünlü spor salonunun bulunacağını belirten İl Müdürü Murat Çağrı Kaya , bu yatırımla birlikte Isparta'nın daha fazla ulusal düzeydeki müsabakayı ve spor organizasyonunu kente çekmeyi hedeflediklerini vurguladı .