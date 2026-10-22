Isparta'da 6 Mart Spor Salonu'nda Yeniden İnşa Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı yatırım programı kapsamında , depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkılan ve ardından yeniden inşasına başlanan 6 Mart Spor Salonu projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor .

Kentin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen proje; 1.453 kişilik modern kapasitesiyle dikkat çekiyor . Yıllar boyunca sayısız sporcuya ev sahipliği yapan mevcut salonun yerine yapılan yeni tesisin tamamlanmasıyla birlikte, Isparta'nın ulusal ve yerel organizasyonlardaki potansiyeli katlanacak .

İnşaatın %55'i Tamamlandı

Projeye ilişkin detayları paylaşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrı Kaya, inşaat çalışmalarının planlanan takvimin de önünde ilerlediğini belirtti :

Kaba İnşaat ve Duvarlar: Binanın kaba inşaatı tamamen bitmiş durumda. Duvar imalatları ise %90-95 seviyesine ulaştı .

Çatı Çalışmaları: Çatı imalatının 15 gün içinde tamamen tamamlanması öngörülüyor .

İç Tesisat: Elektrik ve mekanik imalat çalışmalarına salon içerisinde başlandı .

Resmi tamamlama tarihi normal şartlarda 2027 yılının ekim ayı olarak belirlenmiş olsa da , sahadaki hızlı ilerleme sayesinde tesisin bu süreden birkaç ay önce hizmete girmesi bekleniyor .

Kent Sporuna Büyük Katkı Sağlayacak

Yeni 6 Mart Spor Salonu, açılışının ardından sadece ana salonuyla değil, bünyesinde barındırdığı diğer yan salonlarla da sporseverlerin merkezi olacak . Ana salonun yanı sıra alt katta bulunan 6 adet ek spor salonu sayesinde farklı branşlardaki antrenmanlar kesintisiz sürdürülebilecek .