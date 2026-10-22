Isparta Sav’da 5,1 milyon TL’lik taşınmaz ihaleye çıktı

Isparta’nın Sav kasabasında bulunan bir taşınmaz, 5 milyon 150 bin TL başlangıç bedeliyle UYAP Elektronik Satış Portalı üzerinden satışa sunuldu. İhale süreci 27 Ekim 2026’da sona erecek.

Isparta’da gayrimenkul satışlarına ilişkin gelişmelere bir yenisi daha eklendi. Merkeze bağlı Sav kasabasında bulunan bir taşınmaz için elektronik satış ihalesi başlatıldı. Başlangıç bedeli 5 milyon 150 bin TL olarak açıklanan taşınmaz, yatırım yapmak isteyenlerin gündemine geldi.

Sav’daki taşınmaz için ihale takvimi belli oldu

UYAP Elektronik Satış Portalı üzerinden gerçekleştirilen satış süreci, 20 Ekim 2026 tarihinde başladı. İhalede teklif vermek isteyenlerin, ilan edilen katılım şartlarını ve teminat yükümlülüklerini dikkate alması gerekiyor.

Satış ihalesinin 27 Ekim 2026 tarihinde sona ermesi planlanıyor. İhaleye katılacak kişilerin gerekli teminatı yatırmaları için son tarih ise 26 Ekim 2026 olarak belirtildi.

Satış şartları UYAP üzerinden incelenebilecek

Sav kasabasındaki taşınmazla ilgilenen vatandaşlar, ihale ilanına ilişkin ayrıntılara UYAP Elektronik Satış Portalı üzerinden ulaşabilecek. Taşınmazın özellikleri, satış şartları, teminat tutarı ve katılım koşullarının resmî ilan üzerinden kontrol edilmesi önem taşıyor.

İhaleye katılmayı düşünenlerin, teklif vermeden önce satış şartnamesini dikkatlice incelemesi ve başvuru süresini kaçırmaması gerekiyor.