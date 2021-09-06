Son dönemde insanların ilçe ve köylere olan talebinden dolayı prefabrik evlere olan ilgi katlanarak artıyor. Ev sahibi olmak isteyen kişiler yükselen konut fiyatları nedeni ile yönünü prefabrik evlere çevirdi.
Pandemiden dolayi insanların doğaya dönüşü, hobi bahçesi ve yaşanan deprem felaketleri, daha güvenli bulunması prefabrik evlere olan ilgiyi arttırdı.
3+1 prefabrik ev içerisinde normal bir evin konforunu aratmayacak tüm özellikler bulunuyor. Hatta prefabrik evler tek katlı olması nedeni ile deprem riski bulunan illerde yaşayan kişiler tarafından daha fazla tercih ediliyor.
Bu konutlarda çift camlı PVC doğrama, su tesisatı, vitrifiye malzemeleri, sıhhı tesisat, çelik kapı, elektrik tesisatı ve çatı kaplaması gibi pek çok hizmet fiyata dahil standart hizmet olarak sunuluyor.
Normal konut inşaatı ile kıyaslandığında sadece günler içinde tamamlanması ile de dikkat çeken prefabrik evler ekonomik fiyatları ile de ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük bir fırsat sunulmasını sağladı.
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Dört mevsim kullanıma uygun konut ve konteyner için Davraz Prefabrik.
Davraz Prefabrik Yapı - Isparta, Burdur, Denizli, Afyon, Antalya ve bölgesinde Prefabrik ev-konut, konteyner, çelik konstrüksiyon yapı ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.
Doğayla başbaşa, yeşillikler içerisinde yada şehre hakim tepelerde yaşam hayali Davraz Prefabrik ile gerçeğe dönüşüyor.
Bağ, dağ, yayla, tarla, bahçe ve villa tarzı yaşam için hafif malzemeli prefabrik yapı sistemleri ile keyifle yaşanacak konutlar Davraz Prefabrikte sizleri bekliyor.
Prefabrikte 21 yıllık deneyimiyle hizmetinizde.
Adres: Sanayi Mah. 105. cad. No:19/1
Şehir Hastanesi Üst Yolu,
Karayolları binası ilerisi ISPARTA
Telefon:0506 167 38 52
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