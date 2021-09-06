SEKTÖRDE 21 YILIK TECRÜBE İLE 3 GÜNDE KONFORLU YAŞAM DAVRAZ PREFABRİK'TE

3 GÜNDE

TESLİMAT!

Isparta, Burdur, Denizli, Afyon, Antalya ve bölgesinde

21 yıllık

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Hızlı montaj, UYGUN FİYAT…!

Son dönemde insanların ilçe ve köylere olan talebinden dolayı prefabrik evlere olan ilgi katlanarak artıyor. Ev sahibi olmak isteyen kişiler yükselen konut fiyatları nedeni ile yönünü prefabrik evlere çevirdi.Pandemiden dolayi insanların doğaya dönüşü, hobi bahçesi ve yaşanan deprem felaketleri, daha güvenli bulunması prefabrik evlere olan ilgiyi arttırdı.3+1 prefabrik ev içerisinde normal bir evin konforunu aratmayacak tüm özellikler bulunuyor. Hatta prefabrik evler tek katlı olması nedeni ile deprem riski bulunan illerde yaşayan kişiler tarafından daha fazla tercih ediliyor.Bu konutlarda çift camlı PVC doğrama, su tesisatı, vitrifiye malzemeleri, sıhhı tesisat, çelik kapı, elektrik tesisatı ve çatı kaplaması gibi pek çok hizmet fiyata dahil standart hizmet olarak sunuluyor.Normal konut inşaatı ile kıyaslandığında sadece günler içinde tamamlanması ile de dikkat çeken prefabrik evler ekonomik fiyatları ile de ev sahibi olmak isteyen kişilere büyük bir fırsat sunulmasını sağladı.Dört mevsim kullanıma uygun konut ve konteyner için Davraz Prefabrik.Davraz Prefabrik Yapı -Prefabrik ev-konut, konteyner, çelik konstrüksiyon yapı ve inşaat sektöründe faaliyet gösteriyor.Doğayla başbaşa, yeşillikler içerisinde yada şehre hakim tepelerde yaşam hayali Davraz Prefabrik ile gerçeğe dönüşüyor.Bağ, dağ, yayla, tarla, bahçe ve villa tarzı yaşam için hafif malzemeli prefabrik yapı sistemleri ile keyifle yaşanacak konutlar Davraz Prefabrikte sizleri bekliyor.Sanayi Mah. 105. cad. No:19/1Şehir Hastanesi Üst Yolu,Karayolları binası ilerisi