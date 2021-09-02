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Isparta'nın dijital dünyaya açılan kapısı TELALEM

Isparta'nın dijital dünyaya açılan kapısı TELALEM
ISPARTA
G.Tarihi: 02.09.2021 13:29
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ISPARTA'DA DİJİTAL BİR  PLATFORM - TELALEM! 

Dijital Elektroniğe Dair Aradığınız Her Şey uygun fiyatlara Isparta'nın ''Telefon Alemi''TELALEM'de..

Modern hayatın en büyük ihtiyaçlarından birisi olan cep telefonları, hayatın her anında kullanıcılarının yanında ve günlük yaşamda kullanıcılara pek çok kolaylık sağlamakta. Günlük hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelen cep telefonları, bankacılıktan eğlenceye, yol tarifinden yüksek kaliteli iletişime kadar her alanda daima ihtiyaçlara karşılık veriyor ve kullanıcılarına dünyanın kapılarını açıyor.
Hal böyle iken, iletişimden eğlenceye kadar çok geniş bir skalada insanların sorunlarını çözen cep telefonları bazı konularda ek bir desteğe ihtiyaç duyabiliyor. Örneğin otobüs yolculuğu sırasında bir cep telefonunun hoparlörü üzerinden müzik dinlemek pek akıllıca olmayacaktır ancak bu sorunu harici bir kulaklık kullanarak çözebilirsiniz. Aynı şekilde her an cep telefonlarınızı cebinizden veya çantanızdan çıkartamayabilirsiniz, bu gibi durumlarda akıllı saatler ve bileklikler aracılığıyla gelen bildirimleri anlık olarak takip edebilir hatta cep telefonunuza dokunmadan geri bildirim yapabilirsiniz. Aşağıdaki açıklamalarda bulunan tüm ürünler Isparta'nın dijital dünyaya açılan kapısı TELALEM'de sizleri bekliyor.

Adres: Pirimehmet mahallesi 1710 sokak No: 1/3 ISPARTA
Telefon: 0532 515 14 23

Pratik Cep Telefonu Aksesuarları
 
  • Akıllı Saatler ve Bileklikler
  • Bluetooth Kulaklık ve Hoparlörler
  • Powerbank, Şarj Cihazı ve Data - Şarj Kabloları
  • Araç Tutucuları
  • Kılıf ve Ekran Koruyucuları
  • Telefon Oyun Aksesuarları ve Sanal Gerçeklik Gözlükleri
Cep Telefonu Aksesuar Çeşitleri
Günlük hayatta cep telefonunuz ile birlikte kullanarak hayatınızı kolaylaştıracak, hayatınıza eğlence ve konfor katacak pek çok aksesuar bulunmaktadır. İletişimi kolaylaştıracak ve aktivitelerinizi etkili bir biçimde takip etmenizi sağlayacak olan Akıllı Saatler ve Akıllı Bileklikler kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen ve kullanım alanı çok geniş olan bir cep telefonu aksesuar kategorisidir. Benzer şekilde cep telefonu görüşmesi gibi kritik anlarda olası sorunların önüne geçmek için kullanabileceğiniz Bluetooth Araç Kitleri, Bluetooth Kulaklıklar ve Telefon Kulaklıkları hem iletişim hem de eğlence konusunda fonksiyonel bir çözüm sunmaktadır. Araç İçi Telefon Tutucuları ve GPS Takip Cihazları da cep telefonu kullanım deneyimini artıracak ve araç içerisinde güvenliğinizi korumanızı sağlayacak olan etkili aksesuarlardır.
Cep telefonları için zaruri görülen Şarj Cihazları ve Şarj Kabloları, Powerbank, Batarya ürünleri ve çeşitli Cep Telefonu Yedek Parçaları ile birlikte telefonunuzun hayati unsurlarını korumanıza ve akıllı telefon deneyimini kesintisiz yaşamanıza olanak tanımaktadır. İşin eğlence kısmında ise Taşınabilir Hoparlörler, Telefon Oyun Aksesuarları, Sanal Gerçeklik Gözlüğü, Selfie (özçekim) Çubukları ve Diğer Telefon Aksesuarları ön plana çıkmakta, Ekran Koruyucular, Kılıflar, Tasarım Kılıflar, Akıllı Saat ve Bileklik Aksesuarları, Bluetooth Kulaklık Aksesuarları ve Ek Güvence Paketleri cep telefonu deneyiminizi kişiselleştirmenizi ve sürdürülebilir bir şekilde tutmanızı sağlar.

Akıllı Saatler ve Akıllı Bileklikler
Bileğinize giyinmek üzere tasarlanan akıllı giyilebilir cihazlar, dokunmatik ekranları üzerinden sizinle konuşur ve çeşitli uygulamalar aracılığıyla spor aktivitesi takip, navigasyon ile yol tarifi veya medya yönetimi gibi pek çok konuda sizlere yardımcı olur. Akıllı saatler veya bileklikler önemli olaylardan, cep telefonunuza gelen bildirimlerden veya etkinliklerden sizi haberdar etmek için bildirimler görüntüler. Örneğin, güncel bir Apple Watch akıllı saat içerisinde kullanıcının düşmesini algılayan ve kullanıcı belli bir süre hareketsiz kaldığı taktirde yakınlarına ve yetkili mercilere haber veren bir sistem vardır.
Akıllı telefonlarla eşleştirilmiş çoğu akıllı saat sizin için medya oynatmayı yönetebilir. Örneğin, Apple AirPod'larını kullanarak bir iPhone'da müzik dinlerken, ses ve parçaları değiştirmek için Apple Saatinizi kullanabilirsiniz. Sesli mesajlara cevap verme ve spor takibi, GPS ve iyi pil ömrü, akıllı saat ve bilekliklerin tercih sebebidir. Bu bağlamda Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei, Fitbit, Plar Garmin ve Case 4U gibi üreticiler farklı fiyat ve segmentlerde ürünleri ile kullanıcıları buluşturuyor.

Bluetooth Kulaklık
Bluetooth kulaklıkların en büyük özelliği ve tercih sebebi hiç şüphesiz kablosuz bağlantının sizlere sunduğu özgürlük ve konfor. Bir bluetooth kulaklık sayesinde toplu taşımada kablo derdi ile uğraşmadan müzik dinleyebilir, okulunuzun kütüphanesinde konforlu bir biçimde en sevildiğiniz yabancı diziyi izleyebilir veya güvenli ve rahat bir şekilde telefon görüşmeleri gerçekleştirebilirsiniz.
Uzun pil ömürleri, stabil ve güvenilir bağlantı teknolojileri ve yüksek ses kalitesi ile birlikte bluetooth kulaklıklar kullanıcıların öncelikli tercihi haline gelmekte ve Bose, Apple, Xiaomi, TWS, Samsung ve Huawei gibi markalar çok kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla kullanıcılarına sunmaktadır. Ayrıca bir bluetooth kulaklık ile birlikte kullanacağınız kulaklık silikonu, askısı ve süngeri sayesinde hem konfor hem de kullanışlılık anlamında kulaklık deneyiminizi çok ileri seviyelere taşıyabilirsiniz.

Şarj Cihazları
Bir cep telefonunun vazgeçilmez bir parçası olarak görülen şarj adaptörleri ve çeşitli şarj cihazları telefonunuzun kapanmaması ve işlerinizin yarım kalmaması için son derece önemli bir cep telefonu aksesuarıdır. Ev tipi veya duvar tipi şarj adaptörü olarak geçen klasik şarj cihazlarının yanı sıra hızlı şarj cihazları, çoklu şarj cihazları ve araç şarj cihazları ile birlikte kullanıcıların hayatını kolaylaştıran pratik kullanımlı kablosuz şarj cihazları farklı kullanım senaryoları için üretilen ve hayat kurtaran aletlerdir.
Samsung, Apple, Huawei ve diğer telefon üreticileri tarafından cep telefonu ile birlikte gönderilen orijinal şarj cihazlarının yanı sıra Spigen, Xiaomi, Anker ve Baseus tarafından kullanıcı deneyimini arttırmak ve kullanıcıya farklı şekillerde fayda sağlamaya yönelik çeşitli şarj cihazları üretilmektedir.

Araç Tutucuları
Güncel araçlarda her ne kadar akıllı telefonların ekranlarını gösteren araç multimedya ekranı bulunuyor olsa da bu ekranları yetersiz bulan veya böyle ekranı bulunmayan araçlara sahip kullanıcılar cep telefonlarını seyir esnasında görmek ve araç içi kullanımını kolaylaştırmak istemektedirler. Böyle durumlarda şık ve fonksiyonel tasarımlara sahip araç içi telefon tutacakları kullanıcıların bu problemini etkili ve fonksiyonel bir şekilde çözmektedir.
Manyetik mıknatıslı telefon tutucuları ve kıskaçlı tip telefon tutucuları son derece kolay ve güvenli bir şekilde telefonlarınızı araç içerinde görebileceğiniz bir biçimde sabitler ve sürüş sırasında güvenlik zafiyeti yaratmadan navigasyon veya telefon görüşmesi işlemlerinizi sürdürmeniz konusunda sizlere yardımcı olur.

Sanal Gerçeklik Gözlükleri
Arttırılmış gerçeklik gözlükleri ile birlikte sanal gerçeklik gözlükleri hem eğitimde hem de eğlencede kullanılabilen birer cep telefonu aksesuarlarıdır. Oyunlarınızı sanal ortamda sanki oyunun içindeymişçesine oynayabilir, Google haritalar sayesinde istediğiniz bir şehrin sokaklarında dolaşabilir veya devasa ekranlı bir sinema salonunda dünyanın farklı bir noktasındaki arkadaşınızla birlikte aynı filmi yan yana izleyebilirsiniz. Benzer şekilde öğrencilerinize iç organlarını sanal olarak gösterebilir, bir arabanın parçalarını ilgi çekici bir şekilde çocuklara anlatabilir ve ar-ge süreçlerinde ürününüzün gelişim aşamalarını iş arkadaşlarınızla birlikte değerlendirebilirsiniz. Bunun gibi pek çok noktada sanal geçeklik gözlüklerini kullanabilir, eğlence ve iş hayatında en iyi sonuçları elde edebilirsiniz. Samsung Gear VR ve Oculus Go gibi ürünler başta olmak üzere çok farklı firmalar tarafından her fiyat seviyesinde sanal gerçeklik gözlükleri bulunabilmekte, sizlere harika deneyimler sunmaktadır.

Powerbank
İster uzun bir seyahatte isterseniz de şehir hayatının tam ortasında olun, bir cep telefonu için vazgeçilmez bir aksesuar olarak powerbank her zaman yanınızda bulunmalıdır. Yolculuk sırasında geleneksel şarj aletleri için 220 volt seviyesinde duvar prizleri bulamayabilir, cep telefonunuzu uzun süre şarj edemeyebilirsiniz. Aynı şekilde günlük hayatın hızı ile akıllı cihazınızın şarjını bir anda bitmiş bulabilir ve bir anda tüm iletişim ve eğlence fonksiyonlarınızı kaybedebilirsiniz. Tüm bunlara hazırlıksız yakalanmamak için Xiaomi, Samsung, Spigen, Anker, Duracell gibi markalar tarafından çeşitli özelliklerde powerbanklar son tüketiciye sunulmaktadırlar.

Kılıf ve Ekran Koruyucuları
Cep telefonlarınızı korumak için yapmanız gereken en uygun fiyatlı ve etkili işlem hiç şüphesiz ekran koruyucu, kırılmaz cam ve cep telefonu kılıfı kullanmaktır. iPhone, Samsung, Xiaomi ve Huawei cihazlarınız için kişisel tercihlileriniz doğrultusunda farklı renk ve desenlerde pek çok kılıf bulunmakta ve tüm cihazlara göre bir ekran koruyucu film veya cam üreticiler tarafından sizlere sunulmaktadır. Değerli cep telefonlarınızı bu gibi basit önlemler ile yüksek maliyetli hasarlara karşı koruyabilir, kişiselleştirilmiş kılıflarla onlara renk ve kendi zevkinizi katabilirsiniz.

Data ve Şarj Kabloları
Şarj cihazlarından sonra en çok gerekli aksesuarların başında şarj kabloları gelmektedir. Hızlı ve verimli bir şarj işlemi için doğru şarj kablosunu seçmek son derece önemli ve gerekli bir işlem olup, şarj performansını doğrudan etkilemektedir. Yeni nesil type c bağlantılı şarj kabloları ile yalnızca elektrik değil aynı zamanda yüksek kapasiteli data bağlantısı da yapılmakta, görüntü, ses ve verileriniz hızlı bir biçimde type c başta olmak üzere micro usb veya lightning kablolar aracılığıyla taşınmaktadır.
Kablosuz şarj özelliği bulunmayan telefonlar için vazgeçilmez olan iPhone veya Android şarj kabloları dönüştürücüleri ile birlikte hayat kurtaran birer cep telefonu aksesuarlarıdır.

Bluetooth Hoparlörler
JBL, Anker, Meizu, Xiaomi, Sony ve Marshall başta olmak üzere kaliteli ve pratik bir müzik keyfi yaşamak isteyen kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilen bluetooh hoparlörler, dijital müzik alanında kaliteli müziği istediğiniz yere taşımanızı sağlayan taşınabilir bir cep telefonu aksesuarıdır. Yalnızca müzik dinlemenizi değil, yüksek kaliteli telefon görüşmeleri ve hatta sinema kalitesinde film ve dizi izlemenizi sağlayacak olan bluetooth hoparlörler ile esnek, özgür ve konforlu bir ses deneyimi yaşayabilirsiniz.
Logitech gibi markaların ürettiği bluetooth hoparlörler sayesinde ev sineması sistemi kurabilir, masaüstü ses deneyiminiz hiç olmadığı kadar kaliteli ve fonksiyonel bir şekilde sağlayabilirsiniz.

Cep Telefonları İçin Oyun Aksesuarları
Çeşitli mobil oyunlarını gerçek bir oyun konsolu gibi oynamak ve uyun deneyimini arttırmak amacıyla mekanik mobil oyun konsolları, joystick ve gamepad tarzında oyun gereçleri oyun severlere sunulmaktadır. Uygun fiyatlı bu oyun aksesuarları sayesinde oyun içi kontrolleri çok daha etkili bir biçimde sağlayabilir, mobil oyunlarınızı ergonomik bir şekilde oynayabilirsiniz.
Güncel mobil oyunlara yönelik tasarlanan cep telefonu oyun konsolları sayesinde her daim rakiplerinizin önünde olacaksınız!

Cep Telefonu Aksesuarlarının Faydaları
 
  • Çeşitli cep telefonu aksesuarları sayesinde günlük hayatta pek çok noktada telefon kullanımınızı kolaylaştırabilir ve çok daha efektif bir hale getirebilirsiniz.
  • Cep telefonunuza alacağınız aksesuarlar ile telefon güvenliğini tehlikeye atan durumlara karşı onu koruyabilir, olası hasar durumunda telefonunuzun başına bir şey gelmemesini sağlayabilirsiniz.
  • Eğlenceli ve keyifli kullanım alanları ile cep telefonu aksesuarlarını akıllı cihazınızı renklendirmek ve kişisel zevkinizi akıllı telefonlarınıza yansıtmak için kullanabilirsiniz.
  • Sağlık ve spor konusunda kişisel verilerinizi çeşitli aksesuarlar aracılığıyla takip edebilir, aktivite ve faaliyetlerinizi bu veriler ışığında kontrol altına alabilir ve düzenleyebilirsiniz.
  • Oyun aksesuarları ve sanal gerçeklik gözlükleri gibi aksesuar sayesinde cep telefonlarınıza farklı fonksiyonlar kazandırabilir, eğlenceden eğitime pek çok alanda bir cep telefonu ile harika işler çıkartabilirsiniz.
  • Uygun fiyatlı ve çok fonksiyonlu cep telefonu aksesuarları ile seyahatlerinizi çok daha keyifli hale getirebilir, pratik kullanımlı ürünler sayesinde her türlü mobil sorununuzu kolayca çözebilirsiniz.
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