Isparta tarihinde bir ilk: İhracatta 300 milyon duvarını aştık

Ve ihracatta tüm zamanların rekoru kırıldı: Isparta ihracat tarihinde ilk kez Ağustos 2021 sonu itibariyle 300 milyon dolar barajını aştı. ‘2023 yılı sonunda 500 milyon dolar ihracat’ hedefine bir adım daha yaklaşıldı.



Ağustos ihracatı: 27,9 milyon dolar

Isparta, 1-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 27 milyon 965 bin 07 dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 1 Ocak- 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen ihracat değeri ise tüm zamanların rekoru olarak gerçekleşti: 305 milyon 103 bin 91 dolar.







Kent Ağustos 2021 İhracat Türkiye Sırası Ocak-Ağustos 2021 Ağustos

Antalya 136.364,25 15 1.197.316,72

Isparta 27.965,07 31 305.103,91

Burdur 26.253,14 41 190.315,14

Afyon 33.320,91 34 251.123,83



-İhracat yüzde 40 oranında yükseldi

Düzey-2, TR 61 Ekonomi Bölgesi Isparta, Antalya ve Burdur’da 1-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında 188 milyon 024 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirildi. Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ihracat değişimi yükseliş yönünde 40,6 olarak hesaplandı. Pay (20) ise (%) 1,1 olarak gerçekleşti.



-2 milyar dolar seviyesine yaklaştı

Isparta, Antalya ve Burdur’u kapsayan Batı Akdeniz Bölgesi’nde 1 Ocak- 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında ise 1 milyar 655 bin 511 dolar ihracat gerçekleştirildi. Bir önceki yılın aynı dönemine oranla ihracat değişimi artışı 37,4 olarak hesaplandı. Pay (20) ise (%) 1,3 şeklinde hesaplandı.



Isparta-İhracat-2021 Yılı

Dönem İhracat (Bin Dolar)

Ocak 31.326,18

Şubat 31.099,69

Mart 39.110,89

Nisan 48.442,65

Mayıs 38.849,22

Haziran 50.434,40

Temmuz 37.875,81

Ağustos 27.965,07



Toplam 305.103,91



-Isparta’nın Ağustos 2021 ihracatı: 27.965,07 dolar

-Isparta’nın Ağustos 2020 ihracatı: 27.109,29 dolar

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Isparta’nın 1 Ocak- 31 Ağustos 2021 ihracatı: 305.103,91 dolar

Isparta’nın 1 Ocak- 31 Ağustos 2020 ihracatı: 218.213,91 dolar

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Isparta’nın Temmuz 2021 ihracatı: 37.875,81