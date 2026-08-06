Isparta'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında maddi hasar oluştu

Isparta'da 124. Cadde ile 4008 Sokak kavşağında meydana gelen trafik kazasında 3 araçta maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan olmazken, bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

ISPARTA – Isparta'da sabah saatlerinde 124. Cadde ile 4008 Sokak kavşağında meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı.

Edinilen bilgilere göre, kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluşurken, ekiplerin çalışmasının ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı. Trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.