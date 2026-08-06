Cumhuriyet Caddesi'nde itfaiye bariyere takıldı: Acil ulaşım yeniden gündemde



Isparta Cumhuriyet Caddesi'nde meydana gelen olay, şehir merkezindeki acil müdahale araçlarının ulaşımında yaşanan sorunları bir kez daha gözler önüne serdi. Bariyer nedeniyle bölgeye giremeyen itfaiye ekibi, güzergâh değiştirerek olay yerine ulaşabildi.

ISPARTA – Isparta'da bugün saat 10.40 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde yaşanan olay, şehir merkezindeki acil müdahale araçlarının erişiminde yaşanan sorunları yeniden gündeme taşıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay yerine sevk edilen itfaiye aracı, Cumhuriyet Caddesi girişindeki bariyer nedeniyle bölgeye giriş yapamadı. Bunun üzerine ekipler, vakit kaybetmemek için güzergâh değiştirerek Kunduracılar Sitesi üzerinden olay yerine ulaşmak üzere hareket etti.

Yaşanan durum, özellikle şehir merkezinde bulunan dar sokaklar, bariyer uygulamaları ve trafik düzenlemelerinin acil müdahale araçlarının hareket kabiliyetini nasıl etkilediğini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, itfaiye ve ambulans gibi hayati öneme sahip araçların olay yerine en kısa sürede ulaşabilmesi için şehir içi ulaşım planlamasının büyük önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Vatandaşlar ise olası acil durumlarda saniyelerin büyük önem taşıdığını belirterek, itfaiye, ambulans ve diğer acil müdahale araçlarının hiçbir engelle karşılaşmadan olay yerine ulaşabilmesi adına gerekli düzenlemelerin yapılmasını istedi.

Olayın ardından şehir merkezindeki bariyer uygulamaları ve acil durum araçlarının geçiş güzergâhlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği yönündeki görüşler bir kez daha gündeme geldi.