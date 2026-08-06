Isparta'da Patpat Kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Isparta'da Patpat Kazası: 1 ölü, 5 yaralı
ISPARTA
G.Tarihi: 04.08.2026 02:18
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Yalvaç'ta feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın, halk arasında "patpat" olarak bilinen tarım aracına arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında 5 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlar şarampole savrularak badem ağaçlarına çarptı.

Kaza, saat 06.15 sıralarında D320 Karayolu'nun Senirkent-Yalvaç istikametindeki Aşağı Kaşıkara Kale mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yalvaç ilçesine bağlı Taşevi köyünden bahçeye çalışmaya gitmek üzere yola çıkan A.G. yönetimindeki halk arasında "patpat" olarak bilinen tarım aracına, aynı yönde seyreden Efraim Fidan idaresindeki 07 GL 785 plakalı hafif ticari araç arkadan çarptı.

Araçlar şarampole savruldu

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç ile tarım aracı yoldan çıkarak şarampole savruldu. Araçlar, yol kenarında bulunan badem ağaçlarına çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü olay yerinde hayatını kaybetti

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, hafif ticari aracın sürücüsü Efraim Fidan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Tarım aracında bulunan sürücü A.G. ile A.E. (5), İ.E., D.E. ve Ü.G., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Savcılık inceleme başlattı

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Efraim Fidan'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kazaya tanık olan vatandaş yaşananları anlattı

Kazaya tanıklık eden Fikret Kaya, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Ben sağdan gidiyordum. Patpatın geldiğini gördüm. Ben o gelmeden döndüm. Sonrasında patpatın arkasından araç çok kötü vurdu. Sesleri duyunca buraya geldim. Hepsinin yerde olduğunu gördüm."

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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