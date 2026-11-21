Isparta İl Özel İdaresi'nin 2027 bütçesi 2,9 milyar TL oldu

Isparta İl Genel Meclisi’nde 20 gündür devam eden bütçe görüşmeleri tamamlandı. Isparta İl Özel İdaresi’nin 2027 yılı bütçesi, 2 milyar 900 milyon TL olarak oybirliğiyle kabul edildi.

Isparta’nın gelecek yıl gerçekleştireceği yatırım ve hizmet çalışmalarının mali çerçevesini belirleyecek 2027 yılı bütçesi, İl Genel Meclisi’nde yapılan görüşmelerin ardından kabul edildi. Yaklaşık 20 gündür devam eden değerlendirme ve bütçe müzakereleri, Kasım ayı toplantılarının 20’nci birleşiminde karara bağlandı.

İl Genel Meclisi’nde gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda Isparta İl Özel İdaresi’nin 2027 yılı bütçesi 2 milyar 900 milyon TL olarak belirlendi. Bütçenin tüm meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edilmesi, karar sürecinde sağlanan ortak mutabakatın göstergesi oldu.

Merkezden köylere kadar hizmet hedefi

Kabul edilen bütçeyle Isparta’nın merkezinden ilçelerine, beldelerinden köylerine kadar geniş bir hizmet alanında çalışmaların sürdürülmesi hedefleniyor. İl Özel İdaresi’nin sorumluluk alanındaki hizmetlerin ve yatırımların yeni bütçe dönemiyle birlikte devam etmesi bekleniyor.

Bütçenin kabul edilmesinin ardından yapılan değerlendirmede, Isparta’nın gelişimi ve vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için birlik ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam edileceği vurgulandı.

Emeği geçenlere teşekkür

Bütçe çalışmalarına katkı sunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta Valisi Abdullah Erin, milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun'a teşekkür edilirken, bütçe sürecindeki uyum ve özverileri dolayısıyla İl Genel Meclisi üyelerine, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Çelik'e ve daire müdürlerine de teşekkür edildi.

2 milyar 900 milyon TL'lik 2027 yılı bütçesinin Isparta'ya, ilçelere, beldelere ve köylere hayırlı olması temennisinde bulunuldu.



