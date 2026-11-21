Isparta-Antalya yolunda ikinci kaza! Bu kez kamyon karıştı

Isparta-Antalya karayolunda trafik kazaları peş peşe yaşandı. Sabah saatlerinde Kazak Tüneli'nde meydana gelen kazanın ardından, aynı güzergâhta bu kez bir kamyon kaza yaptı. Yağışlı hava sürücülere zor anlar yaşatırken ekipler trafik akışını sağlamak için çalışma başlattı.

Isparta-Antalya karayolunda bugün yaşanan kazalara bir yenisi daha eklendi. Sabah saatlerinde Kazak Tüneli'nde meydana gelen kazanın ardından, güzergâhta ikinci bir kaza haberi geldi.

Edinilen bilgilere göre, Isparta-Antalya yolu üzerinde yağışlı havanın etkili olduğu saatlerde bir kamyon kazaya karıştı. Olayın ardından bölgede trafik akışında aksamalar yaşanırken güvenlik ekipleri, araç geçişlerini kontrollü şekilde sağlayarak yoğunluğu azaltmaya çalıştı.

YAĞIŞLI HAVADA SÜRÜCÜLERE UYARI

Güzergâhta peş peşe yaşanan kazalar, özellikle yağışlı havalarda sürüş güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer ve güvenlik ekipleri bölgede trafik akışını düzenlemeye çalışırken sürücülerin takip mesafesini koruması, hızlarını yol ve hava şartlarına göre ayarlaması gerekiyor.

Isparta-Antalya yolunu kullanacak sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşıyor.

Lütfen dikkatli olalım, güvenliğimiz için hızımızı yol şartlarına göre ayarlayalım.