"Davraz Çarşamba Kapalı Pazaryeri Kasım Ayında Tamamlanıyor"

Isparta'da geçen yıl kış mevsiminde yoğun kar yağışı nedeniyle çatısı çöken Davraz Çarşamba Kapalı Pazaryeri, Kasım ayı sonuna kadar tamamlanması hedeflenen inşaat çalışmalarıyla canlanıyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, pazaryerindeki çalışmaları yerinde inceleyerek, projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.2022 yılında Isparta, son 20 yılın en yoğun kar yağışını yaşamış, bu süreçte Davraz Çarşamba Kapalı Pazaryeri'nin çatısı çökmüştü. Isparta Belediyesi, pazaryerinin üstünün yeniden kapatılması için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, pazaryeri inşaat alanını ziyaret ederek, müteahhit firma yetkililerinden projenin ilerleyişi hakkında bilgi aldı.Proje Müdürü Esra Süslü, Başkan Başdeğirmen'e Davraz Kapalı Pazaryeri inşaatının durumu hakkında şu bilgileri verdi: Sahada 7 bin 800 metrekarelik betonun sadece 600 metrekaresinin tamamlandığını, kalan işin kısa sürede tamamlanacağını, yer betonunun tamamlandığını ve çatı işlerinin yüzde 65 seviyesine geldiğini açıkladı. Ayrıca, çatıda sandviç panellerinin montajına salı günü itibariyle başlanacağını belirtti ve projenin yaklaşık 60 gün içinde tamamlanacağını ifade etti.Başkan Başdeğirmen, Köy Garajı esnafıyla bir araya geldiklerini ve altyapı çalışmalarının rahat ve kaliteli ticaret yapılabilmesi için devam ettiğini vurguladı. Ayrıca, bölgede doğalgaz altyapı çalışmalarına başlandığını ve bu çalışmanın sadece bu mahalle ve çevresi değil, 44 mahalleye hizmet edebilecek bir altyapı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Köyden gelen otobüsler nedeniyle bölgedeki vatandaşların bu alanda alışveriş yaptığını ifade eden Başkan Başdeğirmen, projenin bu alandaki alışverişi daha verimli hale getirmeyi amaçladığını söyledi.