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MHP ISPARTA BASIN AÇIKLAMASI

MHP ISPARTA BASIN AÇIKLAMASI
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                                                                       BASIN AÇIKLAMASI
Türkiye Cumhuriyeti Devleti 27 Şubat 2020’de İdlib kırsalında,Katil Esad unsurlarıyla zalim iş birlikçileri tarafından alenen ve alçak bir hava saldırısına maruz kalmıştır.
Allah korkusu taşımayan,insan sevgisi tanımayan caniler Regaip kandilimizi kana bulamışlardır.
Derinleşen İdlib krizi milli bekamızı en üst düzeyde tehdit eden bir hüviyete bürünmüştür.İdlib de vuku bulan hunhar saldırıda,elbette acımız çok büyüktür.
Bundan sonra hiçbir bahanenin,hiçbir sözün itibarı,iradesi ve inandırıcılığı kalmamış,bütün ezberler bitmiş ve tükenmiştir.
Katil Esad cinayet ve rezaletleriyle resmen düşman kampa yerleşmiş,nefretin ve şiddetin yegane failine dönüşmüştür.
Sonunu hazırlayan şerefsiz Esad hain ve hunhar saldırılarının karşılığını en ağır şekilde almalı,Türk milletine silah çevirmenin,bomba atmanın sonuçlarına katlanmalıdır.
Milli güvenliğimizi temin maksadıyla bulunduğumuz alanlarda karşımıza kim çıkarsa çıksın doğduğuna pişman edilmeli bunun gereği can pahasına yapılmalıdır.
Gün bir olma,beraber olma,birlikte aynı cephede aynı şuur ve ruhta buluşma günüdür.
Kimin! Hangi siyaset anlayışının hangi fikri ve ideolojik akımın mensubu olduğunun bir önemi elbette kalmamıştır.
‘’Önce Ülkem ve milletim,sonra partim ve ben’’ ilkesinde cesaretle kucaklaşmak bir zorunluluktur.
Esad pişman edilmeli teslim bayrağı çektirilmeli ve bombaladığı topraklar ona ve çetesine mezar olmalıdır.
Ordumuz ve güvenlik güçlerimiz şehitlerine sahip çıkarak dökülen kanlarını yerde bırakmayacaktır.
Ülkemizin egemenlik haklarının muhafazasıyla birlikte,güvenlik ihtiyaçlarının fedakarlıkla karşılanacağına inanıyor,Hükümete ve Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine sonuna kadar güveniyoruz.
Aziz şehitlerimize Allahtan rahmet yaralı kardeşlerimize şifalar temenni ediyoruz.
Başımız sağolsun,Vatan sağolsun zalimlere,hainlere lanet olsun.
                                                                          
                                                                         MHP Isparta İl Başkanlığı-MHP Isparta Merkez İlçe Başkanlığı
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