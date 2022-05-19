19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Işıkkent Spor Salonu’nda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.Programa Vali Aydın Baruş, Garnizon Komutan Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, askeri, mülki ve adli erkan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen kutlama programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başladı.Ardından kutlama programına geçildi. Program kapsamında birbirinden güzel halk oyunları, TaekWondo, dans, aikido, jimnastik, step-airobik, zumba, kick boks, harmandalı, karate, okçuluk, dağcılık iniş gösterilerinin yanı sıra müzik ve şiir dinletileri gerçekleştirildi.Programda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla il genelinde okullar arasında düzenlenen çeşitli spor müsabakalarında dereceye girenlerin ödülleri Vali Baruş ve protokol üyeleri tarafından verildi.Vali Baruş kutlama programı sonrasında sahaya inerek gösteri yapan öğrencileri tebrik edip bayramlarını kutladı. Program toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.