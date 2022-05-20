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Isparta Modern Huzurevine Kavuşuyor

Isparta Modern Huzurevine Kavuşuyor
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Isparta Modern Huzurevine Kavuşuyor
Isparta’da modern bir şekilde yaşlılarımıza hizmet verecek olan Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi için Isparta Valiliği’nde, Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük arasında protokol imzalandı.
Işıkkent mahallesinde mülkiyeti Isparta Belediyesi’ne ait arsa üzerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sağladığı ödenekle Isparta İl Özel İdaresi tarafından yaptırılacak olan Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi en kısa sürede tamamlanarak hizmete girecek. Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi, yaklaşık 6 bin metrekare arazi üzerinde 11 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak. Merkez, 68 odada 100 yaşlı vatandaşımıza hizmet verecek. İhtiyaca göre ise merkezin kapasitesi artırılabilecek.
İmza töreninde konuşan Vali Baruş, projenin Isparta’ya hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak “Isparta'nın ihtiyacı olan bu huzurevini inşallah en kısa sürede Isparta’mıza kazandırırız. Ben de ilk gerçekleştirmiş olduğum işlerden biri olarak bu protokolü imzalamaktan mutluluk duyuyorum. 
İnşallah Isparta’mız için hayırlı olur, yaşlarımız için hayırlı olur. Çünkü büyüklerimiz, kimsesiz kalmış yaşlılarımız standartları düzgün ve devlet tarafından her türlü itinanın gösterildiği bu tip huzurevlerine ihtiyaç duyuyor. Tahsis edilen arsanın bulunduğu yer de müstesna yerlerden birisi, önünde park var aynı zamanda büyüklerimiz o parkı da kullanma imkanına sahip olacak. İlimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” şeklinde konuştu.
Belediye Başkanı Başdeğirmen ise “Bu bizim belki de en önemli eksiklerimizden bir tanesiydi, bugün itibariyle bunun da eksikliğini gidermek için önemli bir adım attık. En kısa zamanda Allah'ın izniyle bu işin yapılıp şehrimize kazandırılması en büyük amacımızdır. Tabii bu işin başlangıcında Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuyla alakalı hassasiyetinden dolayı kendisine saygılarımı sunuyorum. Isparta mızı hayırlı olsun” dedi.
Ardından Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi için hazırlanan protokol imzalandı.
 
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