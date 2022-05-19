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Isparta'da Renklerin Dansı Resim Sergisi

Ressam NURAN YARDIMCI

Isparta'da Renklerin Dansı Resim Sergisi
ISPARTA
G.Tarihi: 19.05.2022 14:33
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
ISPARTA'DA SULUBOYA RESİM SERGİSİ
Tarih: 20 Mayıs 2022 Cuma Saat: 16:00
Adres: Bağlar mahallesi Hilmi Çakmakçı caddesi No:51 Isparta
26 Mayıs 2022 Perşembe gününe kadar devam edecek...


BİYOGRAFİ

Ressam 
NURAN YARDIMCI
 
24 EKİM 1960, ANKARA doğumluyum.
Nüfusta, Isparta Merkez Keçeci mahallesinde kayıtlıyım.
Şimdilik, İzmir KARŞIYAKA’da eşim ve köpeğimiz ile yaşamaktayız.
 
2011 Yılından bu yana suluboya resim çalışmaları yapmaktayım.
2012 Mart, İlk kişisel sergimi 45 çalışma ile Bostanlı Güzel Sanatlar galerisinde gerçekleştirdim.
2013, 2014 ve 2015 Yıllarında kişisel sergilerimi Mavi Bahçe de ;
2016 , 2017 Yılarındaki sergilerimi EGE PARK da;
2018 de İZTO İZMİR TİCARET ODASI SANAT GALERİSİ, 2019 Mavi Bahçe ;
2019 ve 2020 Yıllarında ise AGORA  da kişisel sergiler açtım.
Ayrıca birçok karma sergiye eserlerimle katkıda bulundum..
Başkanı olduğum EVRENSEL KADIN SULUBOYACILAR DERNEĞİNDE birçok kursiyerle 5 yıldır çalışmaktayız.
 
Derneğimiz karma sergileri ile Karşıyaka’da her yıl takip edilmektedir.
Bunun dışında engellilere yönelik sanatı terapi haline getirmeye çalıştığımız bir AB projesi hazırladık. Önümüzdeki yıllar uygulamaya geçeceğiz.
 
 
 
İLETİŞİM: 0551 650 5613
0536 631 8413
 
nuranyardimci@hotmail.com
 
Pirimehmet mahallesi 1720 sokak no:8/6      ISPARTA

 Sergi adı :             renklerin dansı II    
 
Şapkalı Kız                      Ayçiçek bereketi               Ana sınıfında yıldız yağmuru
                
Barla’da saç ekmeği        Gönen’de yaşam                Gelin buketi
           
Gökçayda sonbahar             Eğirdir günbatımı                    Barla’da süt hasatı
           
İstanbul’da bir Ispartalı.        Davraz’da son kar.                   Bilginer gülü
          

 
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