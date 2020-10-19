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Isparta'da 7 Gün 7 Konuda Denetim Yapılacak!

Isparta'da 7 Gün 7 Konuda Denetim Yapılacak!
ISPARTA
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İL HIFZISIHHA KURULU KARARI
Karar No        :   2020  - 92 -
Karar Tarihi  :   19/10/2020
Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 19.10.2020 Pazartesi günü saat 10.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.
Koronavirüs salgınının etkileri ve vaka artışları tüm Dünyada halen devam etmekte olup özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde bir yükselme yaşandığı, birçok Avrupa ülkesinde kişilerin toplu olarak bir araya gelmemelerine yönelik yeni tedbirlerin alındığı görülmektedir.
Ülkemizde de koranavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken ek kurallar ve önlemler belirlenmekte ve uygulamaya geçirilmektedir.
Koronavirüs salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın Sağlık Bakanlığı ile birlikte değerlendirilmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 18.10.2020 tarihli ve 17174 sayılı “Koronavirüs Salgını Ek Tedbirleri” konulu Genelgesi kapsamında alınacak tedbirleri kararlaştırmak amacıyla aşağıdaki belirtilen kararlar alınmıştır.
Bu kapsamda;
1. İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının 24 Saat İçerisinde Toplanmasının Sağlanması;
Tüm İlçelerimizde en geç 24 saat içerisinde Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının toplanması ve salgınla mücadele amacıyla alınan tedbirlerin uygulanmasına dair TAKİP, DENETİM, UYARI ekseninde mevcut durum analiz edilerek, alınan tedbirler ile yürütülen denetim faaliyetlerinin değerlendirilmesine,
Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantılarında, salgınla mücadelede kurumsal kapasitenin yükseltilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların (bilhassa yerel yönetimlerin) takip, denetim ve uyarı sistemine daha fazla katkı sunmalarına yönelik hususların görüşülmesi ve karara bağlanmasına,
2. 7 Gün 7 Konu 7 Denetim;
19 Ekim Pazartesi gününden itibaren önümüzdeki 7 gün boyunca aşağıda belirtilen 7 ayrı konuda İlimiz Merkezi ve ilçelerimizde genel denetimlerin yapılmasına yönelik gerekli planlama ve uygulamanın eşgüdüm içerisinde en üst seviyede icra edilmesine,
Buna göre;
19 Ekim Pazartesi Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekânları,
20 Ekim Salı Şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dâhil) ile havalimanı/gar/otogar gibi yerler,
21 Ekim Çarşamba Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme vb. yerler ile personel servisleri,
22 Ekim Perşembe Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler,
23 Ekim Cuma AVM’ler, cami ve mescitler, halı sahalar/spor tesisleri,
24 Ekim Cumartesi Vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar (cadde, sokak, park ve bahçeler, piknik alanları, pazaryerleri, sahiller vb.),
25 Ekim Pazar Berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, düğün ve/veya nikâh salonları, lunapark/tematik parklar,
Etkinliği ve görünürlüğü en üst seviyede olacak şekilde planlanacak ve uygulanacak denetim faaliyetlerinde, denetim ekiplerinin her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları (kolluk, yerel yönetimler, il/ilçe müdürlükleri vb.), köy/mahalle muhtarları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde belirlenmesine,
3. Anons ve Duyuruların Etkinliği;
Gerek belediyelerin, kolluk araçlarının, sesli duyuru sistemleri ile camilerden yapılan anonsların gerekse diğer iletişim vasıtalarıyla (televizyon, radyo, gazete, sosyal medya gibi) yapılan paylaşımlar sonucunda vatandaşlarımızın özellikle maske kullanma konusundaki telkin ve çağrılara önemli ölçüde riayet ettikleri değerlendirilmektedir. Maske kullanımı konusundaki hassasiyetin aynı şekilde korunmasının yanı sıra fiziki mesafe kuralı konusunda da duyarlılığın arttırılması gerekmektedir.
Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kapalı alanlarda yoğunlaşmaların artacağı öngörüldüğünde fiziki mesafe kuralının hayatın her alanında ve tüm mekânlarda uyulması gereken bir kural olduğu, kapalı alanlarda kalabalık şekilde toplanılmasının halk sağlığı açısından risk oluşturduğu ve kapalı yerlerin sık sık havalandırılması gerektiği hususlarının her türlü duyuru vasıtasıyla vatandaşlarımıza hatırlatılması büyük önem taşımaktadır.
Bu amaçla aşağıdaki duyuru metninin yukarıda belirtilen vasıtalarla anons edilmesinin sağlanmasına,
“Kıymetli vatandaşlarımız;
Salgınla mücadelede maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyma konusunda çok dikkatli olmalıyız.
Saygıdeğer hemşerilerimiz,
Sonbahara girdik, kış yaklaşıyor. Özellikle tüm kapalı yerlerde ve yoğunluğun arttığı alanlarda fiziki mesafe kuralı noktasında daha dikkatli olmalıyız. Salgında hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. İnşallah birlikte başaracağız.”
4. Temaslı Bildiriminin Önemi;
Salgınla mücadelenin temel unsurlarından birisi olan “filyasyon” çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tanı konulmuş vatandaşlarımızın yakın dönemde temaslı oldukları kişiler hakkında en doğru bilgiyi eksiksiz şekilde vermeleri son derece önem taşımaktadır.
Covid19 tanısı konulan kişilerin temaslısı oldukları kişilerle ilgili bilgileri eksik/gerçeğe aykırı şekilde vermeleri durumunda gerekli idari ve adli işlemlerin yapılması kararı 24.09.2020 tarih 86 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararında alınmıştır.
Son dönemlerde temaslı bildirim oranlarında düşüş olduğu, birinci derece yakınlar dışında temaslı bildiriminde isteksizlik yaşandığı görülmektedir.
Salgının yayılımının önlenmesi açısından Covid19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik, yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
5. Şehir İçi Toplu Ulaşım HES Entegrasyonu;
İl Hıfzıssıhha Kurulunun 30.09.2020 tarih 88 sayılı Kararı ile, her türlü şehir içi toplu ulaşım aracıyla (otobüs, minibüs vb.) yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel hale getirilmiş elektronik/akıllı seyahat kart sistemleri ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında gerekli entegrasyonların sağlanması talimatlandırılmıştır. Sağlık Bakanlığı ile HES entegrasyonu sağlanmasına yönelik çalışmaların hızlandırılmasına, çalışmaların şehir içi toplu ulaşım sistemleri ile HES entegrasyonunun sağlanmasına ilişkin temel usul ve esaslara dair hükümlerin yer aldığı İçişleri Bakanlığının 18.10.2020 tarih 17174 sayılı genelgesinin ekinde gönderilen (Ek-1) doğrultusunda yürütülmesine,
Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.
Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, 
Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 
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