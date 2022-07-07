ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

KURBAN BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJIDIR



Bayramlar toplum olarak karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dayanışma, birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği, sevinçlerimizi ve mutluluğumuzu paylaştığımız müstesna günlerdir.

Millet olma bilincinin birlik ve beraberliğimizin daha da pekiştiği, coşku, huzur, sevinç ve mutluluğumuzu paylaştığımız bir Kurban Bayramını daha hep birlikte karşılamanın heyecanı içerisindeyiz. Bayramlarımız birey ve toplum hayatını güzelleştiren en önemli manevi zenginliklerimizdendir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) bayramları, barış, kardeşlik ve sevinç günleri olarak anlatıyor. Komşusu açken tok yatamayan, insanların en hayırlısı olarak, insanlara faydalı olanı gösteren, kusurları affetmeyi, güzellikleri övmeyi tavsiye eden bir inancın mensupları için bayramlar önemli fırsatlardır.

Kurban Bayramının gönüllere ferahlık, hanelere mutluluk getirmesi temennisiyle, Isparta Belediyesi olarak vatandaşlarımızın bayramlarını huzur ve güven içerisinde geçirmeleri amacıyla her türlü önlemleri almış bulunuyoruz.

Bayram sevincimizin bir hüzne dönüşmemesi için araçlarıyla seyahate çıkacak vatandaşlarımızın trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmelerini, emniyet kemelerini takmalarını trafik kurallarına harfiyen uymalarını bekliyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bayramımızın mesai arkadaşlarıma, hemşehrilerime, ülkemizle birlikte tüm İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.