15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hazırlık Toplantısı Düzenlendi

Isparta Valisi Aydın Baruş başkanlığında, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Isparta'da yapılması planlanan etkinlikler değerlendirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, ilgili kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler, bu yıl "Türkiye Yüzyılı Kahramanları" temasıyla düzenlenecektir. Detaylı planlamalar ve programlar toplantıda ele alınarak kararlar alınmıştır.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirmek, demokrasiye sahip çıkmak ve 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla her yıl anılmaktadır. Bu yıl yapılacak etkinliklerle birlikte, ülkemizin kahramanlarına olan minnet ve şükran duygularımızı bir kez daha ifade edeceğiz.