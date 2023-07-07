Çocuklarımız her zaman olduğu gibi festival programının önemli bir parçası. Bu yıl, ilçe merkezinin yanı sıra köyleri de kapsayan etkinliklerle çocuklarımızı eğlendirip öğrenme fırsatı sunuyoruz. Pamukkale Boya işbirliğiyle kurulacak oyun gruplarıyla 6 Temmuz Perşembe gününden itibaren köy köy dolaşarak çocuklarımıza unutulmaz anlar yaşatacağız.

Sünnet Şöleni, festivalin en önemli etkinliklerinden biri olmaya devam ediyor. Yoğun bir katılımla gerçekleşecek şölenimizde, onlarca çocuğumuz ücretsiz sünnet olacak, mevlidler okunacak ve sünnet eğlenceleri düzenlenecek.

Festivalin açılış programında Yalvaç Belediyesi Karate Okulu'nun gösterileri ve Halk Oyunları gösterileri yer alacak.

İkinci kez düzenlenecek bisiklet şenliği, festivalimize ayrı bir renk katacak.

Yalvaç Avcılar Kulübü tarafından düzenlenecek Trap Atışları Turnuvası'nda avcılarımız becerilerini sergileyecek.

Psidia Antiokheia Antik kentimiz, antik kent gezileriyle tanıtılacak.

Son olarak, Ali KINIK, Nigar Muharrem, Kolpa ve Mehmet Erdem'in katılımlarıyla unutulmaz konserler düzenlenecek.

Yalvaç Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Psidia Antiokhiea Kültür, Sanat ve Turizm Festivali, 18-23 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl da dopdolu bir festival programıyla karşınızdayız, amaçladığımız ise ilçemizi kültür, sanat ve turizm alanlarında ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtmak.Psidia Antiokhiea Kültür Turizm ve Sanat Festivali, ilçemizin kültürel zenginliklerini sergileyen, eğlence dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak bir platform olarak herkesi bekliyor.