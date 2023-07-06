Isparta’mız güzelleşmeye devam ediyor

Isparta Belediyesi geçen pazartesi günü Özkanlar Kavşağı bölgesinden başlattığı ve 3 etap halinde 10 Temmuz’da tamamlamayı planladığı asfalt çalışmalarının birinci etabını yol çizgileriyle tamamlayarak sürücülerin kullanımına sunarken, diğer taraftan da ikinci etap çalışmalarında da önemli mesafe kat etti. İlk etabı Kaymakkapı Meydanında son bulan çalışmaların 2.etabı olarak da dün Dalboyunoğlu Hamamı ve arkasındaki Zübeyde Hanım Caddesi, Orduevi bölümüne kadar yorgun asfalt freze ile kaldırıldı, yerine yeni asfalt döküldü. Çalışmalar trafiğin aksamaması amacıyla saat 21.00-06.00 arasında gerçekleştiriliyor.

Çalışmaların gece akşam saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar yapılması ve trafiğin aksatılmamasından dolayı esnaf ve vatandaşlar da yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler. Esnaf, “İşlerimiz sabah ve akşam üstleri daha yoğun olduğu için çalışmaların gece yapılmasından dolayı memnunuz. İşlerimiz aksamıyor. Belediyemizin ve başkanımızın yaptığı çalışmalarını takdir ediyoruz. Belediyemiz güzel işler yapıyor. Isparta’mız yenileniyor, ışıklar değiştirildi, cadde çok güzel aydınlandı. Bu cadde dükkanların ışıklarıyla aydınlanıyordu. Asfaltımız yenileniyor. Çalışmalar tahmin ettiğimizden daha hızlı ilerliyor. Şehrimize güzel yatırımlar yapıldı. Isparta’mız güzelleşmeye devam ediyor. Başkanımızın başta Kirazlıdere olmak üzere yapmış olduğu çalışmalarını çok beğeniyoruz. Başkanımıza ve emeği geçen herkese, işçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz, ellerine sağlık” dediler.

Özkanlar Kavşağı bölgesi, Mimar Sinan Caddesi, Kaymakkapı Meydanı, Zübeyde Hanım Caddesindeki çalışmalar tamamlanırken, 3.etapta ise çalışmalar 6 Mart Caddesi, Subay Lojmanlarına kadar olan bölgede devam edecek.









