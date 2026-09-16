Isparta32spor'da Kötü Gidişat Sürüyor: Aliağa Deplasmanından da Eli Boş Döndü

Isparta32spor'da Kötü Gidişat Sürüyor: Aliağa Deplasmanından da Eli Boş Döndü
ISPARTA
G.Tarihi: 16.09.2026 16:58
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Isparta32spor'da Kötü Gidişat Sürüyor: Aliağa Deplasmanından da Eli Boş Döndü

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcimiz Isparta32spor, ligin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Aliağa Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup olarak puansız gidişatını sürdürdü.
 
İlk hafta kendi evinde Adana Demirspor karşısında aldığı beklenmedik mağlubiyetin ardından lige moralsiz başlayan pembe-yeşilliler, Aliağa deplasmanından da eli boş döndü. Hakem Ahmet Resüloğlu'nun yönettiği karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Mustafa Tahir Babaoğlu ve Ahmet Arslan kaydetti.
 

Hedef Gebzespor Maçıyla Çıkışa Geçmek

Ligin ilk iki haftasında sergilediği futbolla beklentilerin gerisinde kalan Isparta32spor, önümüzdeki hafta kendi sahasında oynayacağı zorlu Gebzespor maçı hazırlıklarına zaman kaybetmeden başladı. Teknik Direktör Koray Palaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla pembe-yeşilli ekip, kötü gidişata dur demeyi hedefliyor.
 
Isparta32spor - Gebzespor karşılaşması, 20 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Atatürk Stadı'nda oynanacak.
 

Puan Durumu ve Haftanın Programı

Zorlu mücadele öncesinde konuk ekip Gebzespor 6 puanla ligin 3. sırasında yer alırken, henüz puanla tanışamayan Isparta32spor ise -3 averajla 13. sırada bulunuyor.
 
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Önümüzdeki Haftanın Maç Programı:
 
  • Menemen Futbol Kulübü – Ankaraspor
  • Elazığspor – Aliağa Futbol Kulübü
  • Şanlıurfaspor – Adana Demirspor
  • Arnavutköy Belediyesi – Çorluspor
  • 68 Aksaray Belediyespor – İnegöl Kafkasspor Kulübü
  • Erbaaspor – Sebatspor Kulübü
  • Kastamonuspor – Hatayspor
  • Somaspor – Muşspor
  • Isparta32spor – Gebzespor
 
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