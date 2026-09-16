52 Yıllık İğne Deliği Emek: Isparta'da Yılın Ahisi Terzi Ramazan Çolak Oldu

Isparta’da 11 yaşında başladığı terzilik mesleğini tam 52 yıldır büyük bir aşk ve tutkuyla sürdüren 63 yaşındaki Ramazan Çolak, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yılın Ahisi" seçildi. Yarım asırlık meslek hayatını ve başarısının sırrını anlatan emektar terzi, ilerleyen yaşına rağmen ilk günkü heyecanla tezgahının başında durmaya devam ediyor.

11 Yaşında Başlayan Yarım Asırlık Serüven

1974 yılında ilkokulu bitirir bitirmez ailesinin imkansızlıkları nedeniyle köyden merkeze gelerek babasının teşvikiyle terzi çıraklığına adım atan Ramazan Çolak, mesleğe başlama hikayesini şu sözlerle aktardı:

"Biz 7 kardeştik, babamın imkanları yoktu. Beni terzi çıraklığına verdi. 12 yıl çırak ve kalfa olarak yetiştim. Askere gidip geldikten sonra ustamın yanında 2 yıl daha çalıştım ve 1983 yılında kendi dükkanımı açtım. Bu mesleği en başından beri çok sevdim. Bazen gece 12’ye kadar dükkanda çalışırdım. İğnenin gözünden helal para kazanıyoruz; bu tam anlamıyla alın teri."

4 Kızını Bu Meslekle Okuttu, "Yılın Ahisi" Unvanıyla Onurlandırıldı

Her sabah dükkanını "Bismillah" diyerek açtığını, iş disiplininden ve dürüstlükten asla ödün vermediğini belirten Çolak, mesleği sayesinde 4 kızını büyütüp okuttuğunu ve evlendirdiğini söyledi. Siyasetçisinden halka kadar geniş bir kesime hizmet verdiğini ifade eden emektar usta, Yılın Ahisi seçilmesinden duyduğu gururu dile getirerek kendisine bu onuru yaşatan Birlik Başkanı Ahmet Tural ve Terziler Odası Başkanı Cemal Bıçak'a teşekkürlerini iletti.

"Eskiden Günde 6 Pantolon Dikerdim, Şimdi Çırak Yetişmiyor"

Geçmişteki ustalara duyulan saygıyı ve çıraklık dönemindeki zorlukları anlatan Ramazan Çolak, günümüzde artık çırak yetişmemesinden dert yandı: