Isparta’dan Burdur’a giden tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı

10 tarım işçisi kadın yaralandı

Sürücüler kazayı yara almadan atlattı

Polis inceleme başlattı

Burdur’da meydana gelen trafik kazasında,Kazada, tarım işçilerini taşıyan minibüste bulunan 10 kadın yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza,çarpışması sonucu meydana geldi.Çarpışmanın ardından 32 ADT 010 plakalı minibüste bulunan tarım işçileri yaralandı. Yaralananolduğu öğrenildi.Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarlakaldırıldı.Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.Kazada iki minibüsün sürücüsü de yara almazken, sürücülerifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, ekiplerin çalışmasının ardından araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.