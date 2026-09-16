Isparta’dan Burdur’a giden tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralı

Isparta’dan Burdur’a giden tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 10 yaralıIsparta’dan Burdur’a tarım işçisi taşıyan minibüs ile başka bir minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kadın tarım işçisi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur’da meydana gelen trafik kazasında, Isparta’dan tarım işçilerini taşıyan minibüs ile başka bir minibüs çarpıştı. Kazada, tarım işçilerini taşıyan minibüste bulunan 10 kadın yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Adem A. yönetimindeki 32 ADT 010 plakalı minibüs ile Hüseyin A. yönetimindeki 15 AC 563 plakalı minibüsün çarpışması sonucu meydana geldi.
10 tarım işçisi kadın yaralandıÇarpışmanın ardından 32 ADT 010 plakalı minibüste bulunan tarım işçileri yaralandı. Yaralanan 10 kadından 2’sinin Afganistan uyruklu olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.
Sürücüler kazayı yara almadan atlattıKazada iki minibüsün sürücüsü de yara almazken, sürücüler Adem A. ve Hüseyin A. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, ekiplerin çalışmasının ardından araçların kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.
Polis inceleme başlattıKazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Isparta’dan Burdur’a tarım işçilerini taşıyan minibüsün karıştığı kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.