ISPARTA'NIN FETHİ 1205 yılı 3.KILIÇARSLAN



Isparta’yı fetheden Yedi Şehitler

1- Şeremet Dede

2- Kesikbaş Gazi

3- Hû Dede

4- Muharrem Gâzi

5- Şehit Osman

6- Şehit Mahmut E

7- lhlamur Dede

Altın kadehlerde sunmadılar bu şehri.Bu kasaba için, Türkleşmesi için, İslâmlaşması için nice can kendinden geçti.İstediler ki Barida’da artık Dede Korkutlar, Kürşadlar hikâye edilsin. Çift başlı kartalın gözleri Hisartepe’den Ağras’ı görsün.Ertokuş Gâzi’nin selâsı, Adalya’dan duyulsun.Süle Bey’in askerleri, Öküz batıya girerken, Psikopos çayı kan akarken,Kur’an sesine tekbirler karışsın.Kös vursun kulaklar çınlasın!Ebedi kaderin Türklükle tecellisi varsın nice “Yedişehitler” olsun.