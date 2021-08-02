ISPARTA'DA ÇANDIR YAZILI KANYON BÖLGESİNDE ORMAN YANGINI

YANGIN ŞEYHLER KÖYÜNE DOĞRU İLERLİYOR





Son dakika haberi... Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye ekipler sevk edildi.​Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.Son günlerde Türkiye genelinde birden başlayan orman yangınlarına Isparta da eklendi.Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü yazılı kanyon mevkiinde saat 11:30 sıralarında meydana geldi.Yangını gören vatandaşların durumu 112 ekiplerine bildirmesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyor. Yangının Şeyhler Köyüne doğru ilerlediği öğrenildi. Havadan ve karadan müdahale edilmeye çalışılıyor. Yangının çıkış nedeni ise henüz bilinmiyor.Ayrıca vatandaşlardan evlerini tahliye etmeleri istendi. Evlerindeki bazı eşyalar ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını alan köy sakinleri, bölgelerini tahliye etmeye başladı.