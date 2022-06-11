Yeni otogarda sökülen demirler tekrar kullanılıyor

Yeni otogarda uzay çatı sistemi maliyetli ve riskli olması nedeniyle sökülürken, sökülen çelik demirler otogarın peron çatısına montajlanıyor.Isparta Belediyesi, Çünür Mahallesi’nde önceki dönemde yapımına başlanan ancak uygulanan uzay çatı sisteminin kaplamasındaki maliyet yüksekliği, kaplansa dahi rantabl olmayışı nedeniyle yeni otogar projesinde değişikliğe giderek, çalışmalara başlamıştı. Çalışmalar kapsamında uzay çatı sistemi, çelik demirlerin tekrar kullanılması amacıyla titizlikle sökülürken, yeni proje için otogarın çatısına düz çatı sistemi üzerine sandviç panel uygulanıyor. Otogarın çatısına uygulanacak proje için demirlerin montajı tamamlandı. Çatının kapatılmasının ardından yeni otogarın çatısına 5 Megavatlık Güneş Enerjisi Sistemleri kurulacak. Bu sayede otogar kendi elektriğini üretecek.İnşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği yeni otogarda uzay çatı sisteminden sökülen demirler yeni projenin uygulamasında tekrar değerlendiriliyor. Sökülen demirlerin bir kısmı otogarın peron çatısında kullanılıyor. Peron çatısı için montaj işlemleri ise sürüyor.