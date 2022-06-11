Isparta Belediyesi, Gül Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Sanayi Camiinde çevre düzenlemesi gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında camii avlusunun duvarları ve eski şadırvan yıkılırken, yeni düzenleme ile camii çevresi farklı bir görünüme kavuşturulacak.Isparta Belediyesi, şehirdeki camilerin çevre düzenlemesi ve tuvaletlerini yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Camilerin avlularındaki taban döşemeleri değiştirilirken çevre düzenlemesiyle birlikte daha estetik bir görünüme kavuşturuluyor. Cami tuvaletleri de yenilenerek, modern hale getiriliyor. Çalışmalar son olarak Gül Küçük Sanayi Sitesi içerisinde bulunan Gül Sanayi Camiinde başladı.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, seçim öncesinde bir araya geldiği Gül Küçük Sanayi Sitesi esnafının talebi olan doğalgaz isteğinin ardından yaptığı çalışmalar sonrasında, hatların döşenmesi için ilk kazma vurulmuştu. Başkan Başdeğirmen, doğalgaz için başlatılan çalışmaları yerinde incelemek üzere gittiği Gül Küçük Sanayi Sitesi’nde Sanayi Camiinin çevresinde de incelemelerde bulunmuştu. Esnafın talebi üzerine Başkan Başdeğirmen, camii çevresinde düzenleme yapılacağını söyledi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in verdiği sözün ardından cami avlusu ve çevresinde çalışmalar başladı. Cami avlusunun etrafındaki duvarlar kaldırılırken, yerine yenisi yapılan eski şadırvan belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Gül Sanayi Camii de daha önce düzenleme yapılan diğer cami avluları gibi estetik bir görünüme kavuşacak.Gül Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Boyacı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in Cuma namazı için geldiği camii de esnafa çevre düzenlemesi sözü verdiğini ve bu sözü tuttuğunu söyledi. Camiinin etrafında yapılacak çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür eden Boyacı, “Aynı zamanda sanayimizde doğalgaza kavuştuk. Artık esnafımız atık yağ gibi şeyler yakmayacaklar. Doğalgazın gelmesinden esnafımız çok mutlu. Gül Küçük Sanayi Sitemize desteklerinden ve camimizin çevre düzenlemesinden dolayı Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz” diye konuştu.Gül Petek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mevlüt Turan da Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’den esnaf olarak camii çevresinde düzenleme yapılmasını istediklerini belirterek, “Başkanımız sağ olsun bizleri kırmadı ve yıkım ekiplerini gönderdi. Camimizin çevresi güzel bir görünüme kavuşacak. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz” dedi.