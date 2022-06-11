Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Yunanistan’ın Girit Adası’nda düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonasında toplamda 228 kilogram kaldırarak, dünya 3.’lüğü elde eden Isparta Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı Milli Sporcusu Mustafa Erdoğan’ı kabul etti.Yunanistan’ın Girit Adası’nda Mayıs ayında düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonasına 53 ülkeden 151 kadın ve 153 erkek sporcu katıldı. Şampiyonada Isparta Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı Milli Sporcusu Mustafa Erdoğan, ülkemizi temsil etti. 19 yaşındaki Milli Sporcu Mustafa Erdoğan, 55 kilogram sıkletinde yarışarak, koparmada 101, silkmede ise 127 kilogram olmak üzere toplam 228 kilogram kaldırarak, dünya 3.’cüsü oldu.Milli Sporcu Mustafa Erdoğan, Isparta Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı Antrenörü Ferit Şen ile birlikte Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i ziyaret etti. Erdoğan, Başkan Başdeğirmen’e milli forma hediye ederken, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Mustafa Erdoğan ve Antrenörü Ferit Şen’i altınla ödüllendirdi.Isparta Belediyesi Halter Takımı Antrenörü Ferit Şen, Mustafa Erdoğan’ın haltere 5 yıl önce başladığını belirterek, daha önce Türkiye Şampiyonluğu ve Yıldızlar kategorisinde dünya 2.’liği kazandığını söyledi. Şen, “Mustafa kardeşimiz Yunanistan’ın Girit Adasında yapılan Dünya Halter Şampiyonasında 101 kilogram koparmada, silkmede ise 127 kilogram olmak üzere toplamda 228 kilogram kaldırarak dünya 3.’sü oldu. Ülkemizi bu başarı ile en iyi şekilde temsil etti. Mustafa, Isparta Belediyesi Spor Kulübümüzün sporcusudur. Başkanımıza verdiği destek için çok teşekkür ederiz” dedi.Isparta Belediyesi Spor Kulübü Halter Takımı bünyesinde 3 milli sporcu bulunduğunu kaydeden Şen, “Sporcumuz Fatmagül Çevik geçen sene dünya şampiyonu olmuştu. Bu sene yine 18 Haziran’da Meksika’da yapılacak Dünya Şampiyonası’na katılacak. Kendisine başarılar diliyorum” diye konuştu.Milli Sporcu Mustafa Erdoğan, kendisinin bugünlere gelmesinde desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve Antrenörü Ferit Şen’e teşekkür ederek, “Çok mutluyum. Oraya çıkıp ülkemi temsil edebildim ve bayrağımızı dalgalandırabildim. Hedefim Avrupa Şampiyonasında İstiklal Marşımızı okutabilmek” ifadelerini kullandı.Erdoğan, gençlere spora yönelmeleri yönünde de tavsiyede bulundu.Mustafa Erdoğan ve Antrenörü Ferit Şen’i tebrik eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Mustafa kardeşimiz Spor Lisesi 12. sınıf öğrencisi olmasına rağmen büyük başarıları hayatına sığdırdı, tebrik ediyorum gurur duyuyorum. Bundan sonraki beklentilerimizin çok büyük olması kendisinin aldığı başarıları görünce çok doğal. Kendisinden önemli başarılar bekliyoruz. Daha önce Türkiye şampiyonlukları ve dünya 2.’liği olmuştu. Son olarak Girit’teki Dünya Halter Şampiyonasında dünya 3.’sü olarak bronz madalya aldı” şeklinde konuştu.Mustafa Erdoğan’da çok güzel bir gelecek gördüklerine değinen Başkan Başdeğirmen, “Türk Bayrağı mutlaka göndere çekilecek ve İstiklal Marşımız söylenecek. Fatmagül kızımız da belediyemizin bir sporcusu, Mustafa Erdoğan da belediyemizin sporcusu. Hocamız sporcularımızı yetiştirerek, hem Isparta’mızın ismini üst sıralara çıkartıyor hem de sporcularımızı yetiştiriyor. Aynı zamanda bir belediye başkanı olarak da beni gururlandırıyor. Çünkü Isparta Belediyesi’nin sporcusu olması ve dünya şampiyonalarında derece alması kadar güzel bir şey yok. Gençlerimiz ve sporcularımıza belediyem ve halkım adına çok teşekkür ediyorum. Bizim için önemli olan gençlerimizin ve çocuklarımızın sporun içerisinde çok daha güzel yerlere gelmesi ve ülkemizin ismini yukarı taşımasıdır. Ferit hocama ve Mustafa kardeşime çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerinde bulundu.