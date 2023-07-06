Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Ormanlık Alanlara Girişlerin

Yasaklanması Hakkında Karar

GİRİŞ YASAĞI KAPSAMINDA OLMAYAN ORMANLIK ALANLAR

SIRA İLÇESİ İŞLETMESİ BELEDİYE/KÖY YER ADI 1 Merkez İsparta DKMP Yakaören/Dere Gölcük Tabiat Parkı 2 Aksu İsparta DKMP Aksu Başpınar Tabiat Pakı 3 Atabey İsparta Merkez Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Atabey Göleti Orman Parkı 4 Eğirdir İsparta DKMP Kırıntı Kovada Gölü Milli Parkı 5 Eğirdir Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü Barla Barla Çamdağı Orman Parkı 6 Eğirdir Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Eğirdir Orman Parkı 7 Gönen İsparta Merkez Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Gönen Göleti orman Parkı 8 Senirkent İsparta Merkez Orman İşletme Müdürlüğü Buyükkabaca Gargılı Orman Parkı 9 Sütçüler İsparta DKMP Çandır Yazılı Kanyon Tabiat Parkı 10 Sütçüler Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Sütçüler Orman Parkı 11 Sütçüler Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Sütçüler Başkoz Orman Parkı 12 Şarkikaraağaç İsparta DKMP Merkez Kızıldağ Milli Parkı 13 Yalvaç Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü Merkez Yalvaç Orman Parkı

Yaz mevsiminin gelmesiyle İlimiz genelinde hava sıcaklıklarında görülen artışlar ve kuraklık ile birlikte yangın riskinin yükselmesi, ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinin artmasıyla kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirildiğinden;6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarıncaİsparta İli sınırları dâhilinde olup karar ekindekigörevliler, arıcılar, çobanlar, Avbis sistemine kayıtlı olup izin verilen günlerde avcılar, ayrıca av turizmi kapsamında Milli Parklar Şube Müdürlüğünce izin verilen av organizasyonları haricindeİsparta ili sınırları dâhilinde ekli listede yer alan-6831 sayılı Orman Kanunu'nun 31. ve 32. Maddesi kapsamında olanlar başta olmak üzere, orman içi ve orman bitişiği köyler/mahalleler ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahallelerde- Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.- Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (Akdeniz Elektrik ve TEİAŞ) enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.- Tüm belediyeler orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.Madde 7 - İlçe Kaymakamlıkları ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.Orman yangınlarında gerekli hallerde ilçe Kaymakamlarının emriyle tüm kamu ve özel sektör imkânları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.Madde 8- Bu karar İsparta İli sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır.Madde 9 - Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.Madde 10 - Bu karar hükümleri 08.07.2023-30.09.2023 tarihleri arasında uygulanır.Madde 11 - Bu karar hükümleri İsparta Valiliği tarafından yürütülür.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.