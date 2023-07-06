GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--esnaf-cebinde-uygulamasiisparta--cocuk-bebek-giyim=isparta--esnaf-cebinde-uygulamasi

Isparta Yaşayan Herkesi İlgilendiriyor! Valilik'ten Genelge..

Isparta Yaşayan Herkesi İlgilendiriyor! Valilik'ten Genelge..
ISPARTA
G.Tarihi: 06.07.2023 10:41
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Orman Yangınlarının Önlenmesi Amacıyla Ormanlık Alanlara Girişlerin
Yasaklanması Hakkında Karar
Yaz mevsiminin gelmesiyle İlimiz genelinde hava sıcaklıklarında görülen artışlar ve kuraklık ile birlikte yangın riskinin yükselmesi, ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinin artmasıyla kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirildiğinden;
6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 8 Temmuz 2023-30 Eylül 2023 tarihleri arasında yasaklanması ve gerekli diğer tedbirlerin uygulanması kararı alınmıştır.
Madde 1- İsparta İli sınırları dâhilinde olup karar ekindeki listede yer alan Orman Parkları ile Milli Park ve Tabiat Parkları haricindeki ormanlık alanlara; görevliler, arıcılar, çobanlar, Avbis sistemine kayıtlı olup izin verilen günlerde avcılar, ayrıca av turizmi kapsamında Milli Parklar Şube Müdürlüğünce izin verilen av organizasyonları haricinde girişler 08 Temmuz-30 Eylül 2023 tarihleri arasında yasaklanmıştır.
Madde 2- İsparta ili sınırları dâhilinde ekli listede yer alan Orman Parkları, Milli Park ve Tabiat Parkları içerisindeki Piknik ve Mesire Alanları ile Günübirlik Kontrollü Alanlar haricindeki ormanlık alanlarda; 08 Temmuz-30 Eylül 2023 tarihleri arasında mangal yapmak, tüp kullanmak ve her türlü ateş yakmak yasaklanmıştır.
Madde 3 -6831 sayılı Orman Kanunu'nun 31. ve 32. Maddesi kapsamında olanlar başta olmak üzere, orman içi ve orman bitişiği köyler/mahalleler ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahallelerde anız, bağ-bahçe, meyvelik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır.
Madde 4 - Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.
Madde 5 - Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (Akdeniz Elektrik ve TEİAŞ) enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.
Madde 6 - Tüm belediyeler orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.

Madde 7 - İlçe Kaymakamlıkları ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.
Orman yangınlarında gerekli hallerde ilçe Kaymakamlarının emriyle tüm kamu ve özel sektör imkânları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.
Madde 8- Bu karar İsparta İli sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır.
Madde 9 - Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.
Madde 10 - Bu karar hükümleri 08.07.2023-30.09.2023 tarihleri arasında uygulanır.
Madde 11 - Bu karar hükümleri İsparta Valiliği tarafından yürütülür.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

GİRİŞ YASAĞI KAPSAMINDA OLMAYAN ORMANLIK ALANLAR
 
SIRAİLÇESİİŞLETMESİBELEDİYE/KÖYYER ADI
1Merkezİsparta DKMPYakaören/DereGölcük Tabiat Parkı
2Aksuİsparta DKMPAksuBaşpınar Tabiat Pakı
3Atabeyİsparta Merkez Orman İşletme MüdürlüğüMerkezAtabey Göleti Orman Parkı
4Eğirdirİsparta DKMPKırıntıKovada Gölü Milli Parkı
5EğirdirEğirdir Orman İşletme MüdürlüğüBarlaBarla Çamdağı Orman Parkı
6EğirdirEğirdir Orman İşletme MüdürlüğüMerkezEğirdir Orman Parkı
7Gönenİsparta Merkez Orman İşletme MüdürlüğüMerkezGönen Göleti orman Parkı
8Senirkentİsparta Merkez Orman İşletme MüdürlüğüBuyükkabacaGargılı Orman Parkı
9Sütçülerİsparta DKMPÇandırYazılı Kanyon Tabiat Parkı
10SütçülerSütçüler Orman İşletme MüdürlüğüMerkezSütçüler Orman Parkı
11SütçülerSütçüler Orman İşletme MüdürlüğüMerkezSütçüler Başkoz Orman Parkı
12Şarkikaraağaçİsparta DKMPMerkezKızıldağ Milli Parkı
13YalvaçEğirdir Orman İşletme MüdürlüğüMerkezYalvaç Orman Parkı
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Emekli Zammında Tarih Ortaya Çıktı
Akaryakıt Fiyatlarında Değişiklik: Zam ve İndirim
Isparta'da Kirada Oturanları İlgilendiren Haber
Isparta'da Bir Arazi Daha Doğal Meraya Dönüştürüldü
Esnafın gözü Meclis’te
Isparta Yaşayan Herkesi İlgilendiriyor! Valilik'ten Genelge..
2. EL ARAÇLAR İLE İLGİLİ FLAŞ KARAR! YASAK GELDİ
Eylül Minel Lokum Fabrikası: Lavantalı Lezzetlerin Adresi!
KÖYDES ile Isparta'da Köylerde Altyapı Hizmetleri Artıyor
Isparta'da Gündem Oto Müzik, CarPlay ile Yolculuk Deneyimini Zenginleştiriyor!
Isparta'da Emniyetten Huzur Güven Uygulaması
Yaz Geldi, Bahçede Konforlu Yaşam İçin Davraz Prefabrik İle Tanışın!
Isparta'nın tarihi Buharlı Treni'ne restorasyon yapılıyor
Kara Mamba Isparta'da Yakalandı
ÖNLEM ALINMAZSA EĞİRDİR GÖLÜ YOK OLACAK
Gram Altın Yeni Rekor Kırarak 1,600 TL'nin Üzerine Çıktı
Akademi Temizlik Şirketi, Profesyonel Hizmetleriyle Isparta'nın Temizlik Lideri!
Noterlerde Yeni Dönem 4 Temmuz'da Başlıyor!
Ekmeğe Zam Geldi: Türkiye Genelinde Fiyatlar Artıyor
Twitter'a sınırlama getirildi
Araç sahipleri dikkat! Yeni zam kapıda!
Isparta'da Trafik Kazası: Hayatını Kaybetti
Vatandaşı çileden çıkaran dönem artık bitiyor!
Isparta'da Trafik Kazası: 1 Ölü ve 7 Yaralı
Isparta'da deprem mi oldu?
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-telefon-aksesuar-kilifi isparta-perde-tasarim-imalati isparta-urfa-kebap-adana-durum-sis-kofte-lahmacun-siparis-telefon isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari isparta-kasap-et-urunleri-tavuk-kiyma-kuzu-pirzola isparta-gul-ve-lavanta-urunleri isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ isparta-temizlik-sirketi-telefon isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama isparta-pastane-yas-pasta-siparis isparta-laptop-tablet-tamiri isparta-balik-balikci-siparis-telefon isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri ISPARTA uygun avm, isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids türker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da Trafik Kazası: Hayatını KaybettiIsparta'da Trafik Kazası: Hayatını Kaybetti01 Temmuz 2023
Vatandaşı çileden çıkaran dönem artık bitiyor!Vatandaşı çileden çıkaran dönem artık bitiyor!30 Haziran 2023
Twitter'a sınırlama getirildiTwitter'a sınırlama getirildi01 Temmuz 2023
Yaz Geldi, Bahçede Konforlu Yaşam İçin Davraz Prefabrik İle Tanışın!Yaz Geldi, Bahçede Konforlu Yaşam İçin Davraz Prefabrik İle Tanışın!03 Temmuz 2023
Isparta’da parklarda bulunan ıhlamur ağaçları çiçek açtıIsparta’da parklarda bulunan ıhlamur ağaçları çiçek açtı02 Temmuz 2023
Isparta'da Gündem Oto Müzik, CarPlay ile Yolculuk Deneyimini Zenginleştiriyor!Isparta'da Gündem Oto Müzik, CarPlay ile Yolculuk Deneyimini Zenginleştiriyor!04 Temmuz 2023
BOTAŞ'tan Doğalgaz Zam AçıklamasıBOTAŞ'tan Doğalgaz Zam Açıklaması01 Temmuz 2023
SDÜ'de 7 Bin Öğrenci Mezuniyet Töreniyle Gurur Günü YaşadıSDÜ'de 7 Bin Öğrenci Mezuniyet Töreniyle Gurur Günü Yaşadı30 Haziran 2023
Noterlerde Yeni Dönem 4 Temmuz'da Başlıyor!Noterlerde Yeni Dönem 4 Temmuz'da Başlıyor!02 Temmuz 2023
Gram Altın Yeni Rekor Kırarak 1,600 TL'nin Üzerine ÇıktıGram Altın Yeni Rekor Kırarak 1,600 TL'nin Üzerine Çıktı03 Temmuz 2023
ÖNLEM ALINMAZSA EĞİRDİR GÖLÜ YOK OLACAKÖNLEM ALINMAZSA EĞİRDİR GÖLÜ YOK OLACAK03 Temmuz 2023
Doğuş Mutfak, E-Ticaret Arenasında Hızlı Bir Atılım Yapıyor!Doğuş Mutfak, E-Ticaret Arenasında Hızlı Bir Atılım Yapıyor!04 Temmuz 2023
Esnafın gözü Meclis’teEsnafın gözü Meclis’te06 Temmuz 2023
Araç sahipleri dikkat! Yeni zam kapıda!Araç sahipleri dikkat! Yeni zam kapıda!01 Temmuz 2023
Ekmeğe Zam Geldi: Türkiye Genelinde Fiyatlar ArtıyorEkmeğe Zam Geldi: Türkiye Genelinde Fiyatlar Artıyor02 Temmuz 2023
Isparta Yaşayan Herkesi İlgilendiriyor! Valilik'ten Genelge..Isparta Yaşayan Herkesi İlgilendiriyor! Valilik'ten Genelge..06 Temmuz 2023
Isparta'da Kirada Oturanları İlgilendiren HaberIsparta'da Kirada Oturanları İlgilendiren Haber06 Temmuz 2023
Kara Mamba Isparta'da YakalandıKara Mamba Isparta'da Yakalandı03 Temmuz 2023
Isparta'nın tarihi Buharlı Treni'ne restorasyon yapılıyorIsparta'nın tarihi Buharlı Treni'ne restorasyon yapılıyor03 Temmuz 2023
Akademi Temizlik Şirketi, Profesyonel Hizmetleriyle Isparta'nın Temizlik Lideri!Akademi Temizlik Şirketi, Profesyonel Hizmetleriyle Isparta'nın Temizlik Lideri!03 Temmuz 2023