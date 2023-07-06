Yasaklanması Hakkında Karar
Yaz mevsiminin gelmesiyle İlimiz genelinde hava sıcaklıklarında görülen artışlar ve kuraklık ile birlikte yangın riskinin yükselmesi, ormanlık alanlarda insan ve araç hareketliliğinin artmasıyla kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceği değerlendirildiğinden;
6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca ormanlık alanlara girişlerin 8 Temmuz 2023-30 Eylül 2023 tarihleri arasında yasaklanması ve gerekli diğer tedbirlerin uygulanması kararı alınmıştır.
Madde 1- İsparta İli sınırları dâhilinde olup karar ekindeki listede yer alan Orman Parkları ile Milli Park ve Tabiat Parkları haricindeki ormanlık alanlara; görevliler, arıcılar, çobanlar, Avbis sistemine kayıtlı olup izin verilen günlerde avcılar, ayrıca av turizmi kapsamında Milli Parklar Şube Müdürlüğünce izin verilen av organizasyonları haricinde girişler 08 Temmuz-30 Eylül 2023 tarihleri arasında yasaklanmıştır.
Madde 2- İsparta ili sınırları dâhilinde ekli listede yer alan Orman Parkları, Milli Park ve Tabiat Parkları içerisindeki Piknik ve Mesire Alanları ile Günübirlik Kontrollü Alanlar haricindeki ormanlık alanlarda; 08 Temmuz-30 Eylül 2023 tarihleri arasında mangal yapmak, tüp kullanmak ve her türlü ateş yakmak yasaklanmıştır.
Madde 3 -6831 sayılı Orman Kanunu'nun 31. ve 32. Maddesi kapsamında olanlar başta olmak üzere, orman içi ve orman bitişiği köyler/mahalleler ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahallelerde anız, bağ-bahçe, meyvelik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır.
Madde 4 - Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.
Madde 5 - Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (Akdeniz Elektrik ve TEİAŞ) enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.
Madde 6 - Tüm belediyeler orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.
Madde 7 - İlçe Kaymakamlıkları ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.
Orman yangınlarında gerekli hallerde ilçe Kaymakamlarının emriyle tüm kamu ve özel sektör imkânları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.
Madde 8- Bu karar İsparta İli sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır.
Madde 9 - Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.
Madde 10 - Bu karar hükümleri 08.07.2023-30.09.2023 tarihleri arasında uygulanır.
Madde 11 - Bu karar hükümleri İsparta Valiliği tarafından yürütülür.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
GİRİŞ YASAĞI KAPSAMINDA OLMAYAN ORMANLIK ALANLAR
|SIRA
|İLÇESİ
|İŞLETMESİ
|BELEDİYE/KÖY
|YER ADI
|1
|Merkez
|İsparta DKMP
|Yakaören/Dere
|Gölcük Tabiat Parkı
|2
|Aksu
|İsparta DKMP
|Aksu
|Başpınar Tabiat Pakı
|3
|Atabey
|İsparta Merkez Orman İşletme Müdürlüğü
|Merkez
|Atabey Göleti Orman Parkı
|4
|Eğirdir
|İsparta DKMP
|Kırıntı
|Kovada Gölü Milli Parkı
|5
|Eğirdir
|Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü
|Barla
|Barla Çamdağı Orman Parkı
|6
|Eğirdir
|Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü
|Merkez
|Eğirdir Orman Parkı
|7
|Gönen
|İsparta Merkez Orman İşletme Müdürlüğü
|Merkez
|Gönen Göleti orman Parkı
|8
|Senirkent
|İsparta Merkez Orman İşletme Müdürlüğü
|Buyükkabaca
|Gargılı Orman Parkı
|9
|Sütçüler
|İsparta DKMP
|Çandır
|Yazılı Kanyon Tabiat Parkı
|10
|Sütçüler
|Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü
|Merkez
|Sütçüler Orman Parkı
|11
|Sütçüler
|Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü
|Merkez
|Sütçüler Başkoz Orman Parkı
|12
|Şarkikaraağaç
|İsparta DKMP
|Merkez
|Kızıldağ Milli Parkı
|13
|Yalvaç
|Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü
|Merkez
|Yalvaç Orman Parkı