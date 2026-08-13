Isparta Yanıyor: Hafta Sonu İçin Kritik Uyarı!

Isparta Yanıyor: Hafta Sonu İçin Kritik Uyarı!
ISPARTA
G.Tarihi: 08.08.2026 04:13
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Isparta Yanıyor: Hafta Sonu İçin Kritik Uyarı!

Eyyam-ı Bahur sıcaklarının etkisindeki Isparta'da bunaltıcı günler devam ediyor. Meteoroloji'nin 5-10 Ağustos tarihlerini kapsayan son raporlarına göre, sıcaklıklar önümüzdeki günlerde daha da artarak mevsim normallerinin çok üzerine çıkacak.
 
Bölge halkını yakından ilgilendiren yeni hava tahmin raporuna göre, sıcak hava dalgası etkisini artırarak sürdürecek. Peki, Ispartalıları nasıl bir hafta sonu bekliyor?
 

Sıcaklıklar 36 Dereceye Ulaşacak

Hafta başından bu yana etkili olan bunaltıcı sıcaklar, hafta sonu zirve noktasına ulaşacak. Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre öne çıkan veriler şu şekilde:
 
  • Hafta Sonu Zirvesi: Sıcaklıklar kademeli olarak artarak hafta sonu 36°C seviyesine kadar çıkacak.
  • Tarihi Ortalamalar Aşıldı: Beklenen bu değerler, 30 yıllık ortalamaların tam 5-6°C üzerinde seyrediyor.
  • Pazartesi Günü Parçalı Bulutlu: 10 Ağustos Pazartesi günü havanın parçalı bulutlu olması beklenirken, termometreler 34°C'yi gösterecek.

Uzmanlardan Hayati Uyarılar Geldi

Sıcak hava dalgasının Avrupa'nın ardından bölgemizde de yoğun şekilde hissedilmesi, sağlık açısından bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Yetkililer, aşırı sıcaklara karşı şu önlemlerin alınmasını tavsiye ediyor:
 
  • Risk Grupları Dikkat: Özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları gerekiyor.
  • Bol Sıvı Tüketimi: Su kaybına (dehidrasyon) karşı gün boyu bol sıvı tüketilmesi büyük önem taşıyor.
  • Sonbahara Kadar Sürebilir: Meteoroloji uzmanları, Avrupa'yı vuran bu sıcak hava dalgalarının Ağustos ve Eylül aylarında daha sık görülebileceği konusunda uyarıyor.
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