DSİ, GÜLLER DİYARI ISPARTA’YI BEREKETLENDİRMEYE DEVAM EDİYORDevlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü, son 21 yıldaki Isparta'ya yapılan yatırımları açıkladı. Genel Müdür, "Isparta'ya 12 Milyar 330 Milyon TL değerinde 259 tesis inşa ettik. Ispartalılar için üretmeye devam edeceğiz" dedi. DSİ, Türkiye genelinde su yapıları inşa ederek milletin refah düzeyini artırmayı amaçlıyor.İklim değişikliği, nüfus artışı, sanayileşme ve çevre sorunlarıyla birlikte suyun değeri artarken, DSİ, içme suyu tesisleri, barajlar, göletler, yer altı depolama tesisleri ve HES'ler gibi projelerle suya yön veriyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ'nin kurumsal geçmişine vurgu yaparak, 1953'ten bu yana "Su Vatandır" anlayışıyla faaliyet gösterdiklerini belirtti. DSİ'nin tamamladığı projelerle 183 milyar metreküp su depolama kapasitesi geliştirdiğini ve 71 milyon dekar arazi sulamaya açtığını ifade etti."Isparta’ya 21 Baraj ve 7 Gölet Kazandırdık"DSİ Genel Müdürü, Isparta'ya son 21 yılda toplamda 21 baraj ve 7 gölet inşa ettiklerini açıkladı. Bu projelerle 41 milyon m³ su depolama kapasitesine ulaşıldı. Ayrıca, 9 barajda inşaat çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bu yeni barajlar tamamlandığında 65 bin 750 dekar daha tarımsal arazi sulamaya açılacak."Taşkın Koruma Tesisleri ile Güvenliği Sağlıyoruz"DSİ'nin Isparta'da tamamladığı 145 taşkın koruma tesisi ile şehir merkezi, yerleşim yerleri ve tarım arazilerinin taşkınlardan korunduğunu vurgulayan Genel Müdür, 9 taşkın koruma tesisi inşaatının devam ettiğini söyledi. Bu tesislerle taşkın riski azaltılıyor ve can kayıpları önleniyor."Arazi Toplulaştırma ile Verimliliği Artırıyoruz"Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında Isparta'da 86 bin dekar alanda arazi toplulaştırma tescili yapıldığını açıklayan Genel Müdür, toprak verimliliğini artırmaya yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti."Isparta Tarımını Bereketlendiren HES Projeleri"Isparta'da son 21 yılda işletmeye alınan 6 Hidroelektrik Enerji (HES) Tesisi ile yılda 101,39 GWh enerji üretimi sağlandığını ifade eden DSİ Genel Müdürü, bu tesislerin Türkiye'nin enerji bağımsızlığına katkı sunduğunu belirtti. Toplamda 55,622 MW kurulu güce sahip bu tesisler yıllık 273 Milyon 753 Bin TL katkı sağlıyor.DSİ Genel Müdürü Balta, "DSİ olarak hayata geçirdiğimiz projelerle ekonomik geliri artırmaya, milletimizin refah düzeyini yükseltmeye devam edeceğiz. Ispartalı çiftçilerimizin ve vatandaşlarımızın projelerimizden olumlu geri dönüşleri bizleri motive ediyor" dedi.