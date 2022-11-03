Bakan Kurum'dan orta gelirlilere yönelik konut kampanyası açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "100 bin konutu içeren bir sosyal konut kampanyası planlıyoruz. 81 ili kapsayacak. Proje kapsamında süreci bankalarla birlikte yürüteceğiz." dedi.



evre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM'de AK Parti grup toplantısı ardından basın mensuplarına, sosyal konut projesinin devamına ilişkin orta gelir gurubuna yapılacak olan konut kampanyasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Kurum orta gelir grubu konut kampanyası için ilk defa rakam paylaştı. Kurum, 81 ilde 100 bin konut yapılmasının planlandığını ifade etti.

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI İÇİN TARİH BELLİ OLDU!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "TOKİ Sosyal Konut Projesi ile dar gelir grubu için süreç tamamlandı. Sırada orta gelir grubu var. Bu konuyla ilgili çalışmalar artık şekillenmeye başladı. Bu ay içerisinde detayları paylaşmayı planlıyoruz." dedi.



BANKALARLA BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Kurum, "Alt gelir grubuna yaptık, emekliye, gazilere, şehit ailelerine gençlere. Şimdi inşallah sıra orta gelirde. Onu da yapacağız. Bu ay açıklamayı hedefliyoruz. İnşası devam eden tüm firmalar sürecin içerisine katılacak. Yılda 600 bin konut üretiliyor. Bunun yüzde 15-20’si bu skalaya giriyor. İnşallah tüm şehirlerde 100 bin konutu içerir bir kampanyayı başlatmak istiyoruz. Bu sayede yeni projelerin başlangıçlarını da hareketlendireceğiz. Düşük peşinat, uzun vade olacak. Bankalarla beraber çalışmalıyız, projenin finansmanına destek vermeleri için. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile de birlikte çalışıyoruz" dedi.



