Vali Aydın Baruş mahalle ziyaretleri kapsamında Emre, Sidre ve Gülcü mahallelerinde bir dizi inceleme ve ziyarette bulundu.

Ziyaretlerine Emre mahallesinden başlayan Vali Baruş ilk önce mahalle muhtarlığında Muhtar Gürcan Suvay ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında görüş alış verişinde bulundu. Buradan Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Merkezi’ne geçen Vali Baruş özel eğitim öğrencilerinin derslerine iştirak etti, öğrenci velileriyle görüştü. Buradan Kamile Gürkan İlkokulu ve Ortaokulu’nu ziyaret eden Vali Baruş, burada da derslere konuk oldu sınıflarda ve kantinde öğrencilerle bir araya geldi. Mahallede son olarak esnaf ziyareti gerçekleştiren Vali Baruş esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Sonrasında Sidre Mahallesine geçen Vali Baruş muhtarlıkta Muhtar Hacer İnci Özbey ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında görüş alış verişinde bulundu. Ardından Şehit Burhan Açıkkol Ortaokulu’nu ziyaret eden Vali Baruş bir sınıfta devam eden müzik dersine katılarak öğrencilerin şarkılarını dinledi, Vali Baruş okulda öğretmenlerle de bir araya gelerek eğitim öğretim faaliyetleri hakkında görüş alış verişinde bulundu. Vali Baruş mahallede son olarak Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret vatandaşlarla ve sağlık çalışanlarıyla görüştü.

Son ziyaretini Gülcü Mahallesine gerçekleştiren Vali Baruş mahallede kurulu olan Salı Pazarını gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Ardından mahalle muhtarlığında Muhtar Hüseyin Eroğlu ile asayiş, eğitim, sağlık ve sosyal yardım konularında görüş alış verişinde bulunan Vali Baruş sonrasında Aile Sağlığı Merkezi’ni ziyaret ederek vatandaşlar ve sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Mahalle son olarak Gülcü İlköğretim Okulu’nu ziyaret eden Vali Baruş sınıflarda öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti.

Ziyaretlerinde Vali Baruş’a İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alpay Acar ve İl İdare ve Denetim Müdürü Figen Beşik eşlik etti.