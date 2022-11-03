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Kış yaklaştı, Isparta'da aktarlar hareketlendi

Kış yaklaştı, Isparta'da aktarlar hareketlendi
ISPARTA
G.Tarihi: 02.11.2022 23:22
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Öksürük, grip ve nezleye karşı 'kış çayları' demlenmeye başladı!
İşte en çok tercih edilen şifa deposu o bitkiler ''Isparta'nın Şifa Kaynağı''  Nane Limon Aktar'da...!

Isparta'da  havaların soğumaya başlamasıyla birlikte ıhlamur, zencefil, zerdeçal ve tarçın gibi şifa deposu bitkilere talep arttı.
Soğuk havalarda sıkça görülen öksürük, grip, nezle gibi hastalıklara yakalanmak istemeyen vatandaşlar, bu hastalıklar başta olmak üzere vücudun bağışıklığının güçlendirilmesinden sindirim kolaylığa kadar birçok faydası olan şifalı bitkilere ilgi gösteriyor.
Ihlamur, zerdeçal, zencefil, tarçın ada çayı gibi bitkiler; vatandaşların gözdeleri arasında yer alıyor.

Kimileri farklı ot ve çiçekleri karışık bir şekilde alırken, kimileri ise sadece bir faydalı bitkiyi alıyor.
Isparta'da 5 yıldır aktarlık yapan Leyla Öztürk, şu anda talep gören şifalı bitkilerin başını ıhlamurun çektiğini söyleyerek, "Haliyle havalar soğudu, kış kapıda, geldi. Bununla birlikte öksürük, gribal enfeksiyon gibi rahatsızlıklar başladı.
Bağışıklık güçlendirici otlara, macunlara talep çok arttı. En çok talep gören ıhlamur oldu, bunun yanı sıra tarçın ve zencefil, zerdeçal, ada çayları kış geldiği zaman vatandaşların çok talep ettiği en çok istediği ürünlerdir.

En çok tercih edilen ürün, her zaman ve herkesin tercih ettiği ürün bizim özel hazırladığımız kış çayları ve ıhlamur oluyor. İkincisi ise zencefil ve zerdeçal, bunları ayrı ayrı içen de oluyor, karıştırıp içen de var" dedi.

Öztürk, kış çalrının ve ıhlamurun faydalarının saymakla bitmeyeceğini belirterek, "Ihlamur çayı tüketerek terleme sağlanır. Ayrıca ateş düşürür, öksürüğe iyi gelir, gribe ve nezleye fayda sağlar, stresi azaltır, rahatlama sağlar.

İshal tedavisinde, karaciğer rahatsızlıkları tedavisinde de kullanılan ıhlamur, sindirim sisteminin daha düzenli çalışmasını sağlar, kas spazmlarını giderir, safra kesesi rahatsızlıklarına karşı kullanılır, boğaz ağrısını alır, hazımsızlığa iyi gelir ve çarpıntıyı giderir" diye konuştu. Hızlı ve kolayca ıhlamur çayının yapılabileceğini de ifade eden Bitki Uzmanı Leyla Öztürk, kaynar suya atılacak ıhlamurların demlemesi için 10 dakika beklemenin yeterli olacağını kaydetti.

Kış yaklaştı, aktarlar hareketlendi
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte hem aktar esnafında hem de insanlarda hazırlıklar başladı. Peki, bağışıklık güçlendirici bitki çaylarını hangi zamanlarda ve ne kadar tüketmek gerekli?
Havaların soğuması ve hastalık belirtilerinin artmasıyla birlikte insanlar çareyi alternatif tıp yöntemlerinde aramaya başladı. Sonbaharın son son kendini hissettirdiği, havaların bir sıcak bir soğuk olduğu mevsimlerde gribal enfeksiyon ve türevi hastalıklardan kaçmak için bağışıklığını güçlü tutmak isteyenler aktarların yolunu tuttu. Soğuk algınlığına ve gribe karşı büyük bir fayda sağlayan tarçın, ıhlamur, adaçayı gibi bitkilerin yok sattığını bu aylarda  Nane Limon Aktar işletmecisi Leyla Öztürk, “İnsanlar bu tür bağışıklık arttırıcı bitki ve bitki çaylarını hastalığa yakalanmadan önce içmeli. Bu yanılgıya düşmemeli vücudunu dışarıdan gelecek herhangi bir virüse karşı erken müdahaleyle korumalı” şeklinde konuştu.

“GEÇ KALINMAMALI”

5 yıllık aktar esnafı Leyla Öztürk bitki çayları tüketilirken bazı hataların yapıldığını ifade ederek, “Bitki çayları sadece hasta olduğunuzda tüketeceğimiz çaylar değil aslında. Haftanın en az iki ve ya üç günü bitki çayı tüketirsek önceden önlemimizi almış oluruz. Biz ıhlamur şehrinde yaşıyoruz bu şehrin her yeri ıhlamur ağacı dolu. Ihlamur da soğuk algınlığına karşı en etkili bitkilerden bir tanesi. Şu an kilosu 200-250 lira satılıyor. Vücuda ve bağışıklığa iyi gelen çok güzel bitki çayları var. Günlük içtiğimiz çaylarımızın içine karıştırsak bile faydasını alabiliriz” şeklinde konuştu.

Adres:  Pirimehmet mahallesi 118  cadde 1769. Sk. No:9 ( Cumhuriyet caddesi A 101 Karşısı)
Telefon numarası: 0554 134 34 58
''Isparta'nın Şifa Kaynağı''  Nane Limon Aktar
 
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