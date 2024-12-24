Isparta ve Burdur'da Kuvvetli Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Isparta ve Burdur çevrelerinde yarın (24 Aralık 2024 Salı) etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı. Sabah saatlerinden itibaren güney yönlerden esecek olan rüzgarın, saatte 50-70 kilometre hızla kuvvetli fırtınaya, yüksek kesimlerde ise yer yer 70-90 kilometre hızla hamleli kuvvetli fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın Çarşamba günü (25 Aralık 2024) akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ancak kuvvetli rüzgar ve fırtına süresince çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanabileceği konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, ulaşımda aksamalara ve soba ile doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmelerine karşı tedbir alınması istendi.

Yetkililer, vatandaşların özellikle dış mekanlarda dikkatli olmalarını ve mümkünse fırtınanın etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmamalarını öneriyor. Gelişmelerin takip edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunuldu.